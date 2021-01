ऐकलं का, इंदिरा गांधींच्या भूमिकेत चक्क कंगणा

मुंबई- अभिनेत्री म्हणून कंगणा राणावतला सगळेच ओळखतात. पण कोणत्याही घडामोंडीवर तातडीनं मत व्यक्त करण्याचं चातूर्य तिच्याकडे आहे. सोशल मीडियावर तिच्या या कलेनं सर्वांची झोप उडवली आहे. त्यामुळे अनेक सेलिब्रेटींना कंगणाचा राग आहे. कंगणाची आणि त्यांची कडाक्याची भांडणे आहेत. कुणीही माघार घ्यायला तयार नाही. कंगणाला प्रत्येक बाबतीत मत नोंदवायचे असल्यानं ती सोशल मीडियाचा हवा तसा वापर करते. कॉग्रेसच्या विरोधात पोस्ट करुन आपण विश्लेषकाच्या भूमिकेत आहोत असे दाखविणा-या कंगणाचा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ज्यात कंगणानं साकारलेली भूमिका ऐकून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

आतापर्यत कंगणाने महिलांवर आधारित अनेक चित्रपटांमध्ये प्रमुख भूमिका साकारली आहे. आता कंगणा देशाच्या पहिल्या महिल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या चरित्र चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणार आहे. याची माहिती कंगणानं व्टिट करुन दिली आहे. कंगणानं सांगितले की, इंदिराजी माझ्यासाठी एक आयकॉनिक महिला आहेत. त्यांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या चित्रपटात काम करण्यासाठी मी तयार आहे. त्यासाठी मी फोटोशुट केले आहे. मी ज्यावेळी बॉलीवूडमध्ये काम करायला सुरुवात केली होती तेव्हा मला वाटले नव्हते की मी कधी इंदिरा गांधीची भूमिका करेल. अशा आशयाचे व्टिट कंगणानं शेयर केले आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणात चाहत्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. मात्र इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर तयार होणा-या चित्रपटाचे नाव अद्याप फायनल झाले नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2

