बॉलीवूडला वाचविण्यासाठी मी येतेय; ओळखा पाहू कोण बोललं असेल?

मुंबई - सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कंगणाची सतत आगपाखड सुरु असते. तिचा एक दिवस असा जात नाही की त्यादिवशी तिनं कुणावर टीका केली नाही. सातत्यानं ती वादाच्या भोव-यात सापडलेली असते. एव्हाना कंगणालाही या सा-याची सवय झाली आहे. त्यामुळे तिला शांत राहणे पसंत नाही. दरवेळी एखाद्या प्रसिध्द सेलिब्रेटीवर, राजकारण्यावर ती टीका करत असते. गेल्या आठवड्यात तिच्या थलाइवी नावाच्या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलिज झाला होता. त्याला काही तासांतच कोट्यवधी व्ह्युज मिळाले होते. थलाईवी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख आता जवळ य़ेत चालली आहे. त्यानुसार कंगणानं त्या चित्रपटाच्या प्रमोशनची जोरात तयारी केल्याचे दिसून आले आहे. तिनं बॉलीवूडमधील प्रसिध्द दिग्दर्शक आणि निर्माता करण जोहर, आदित्य चोप्रा यांच्यावर टीका केली आहे.

आपलं म्हणणं हे ठाम असतं, एकदा का सोशल मीडियावर कुठल्या विषयाशी संबंधित प्रतिक्रिया दिली की त्यानंतर माघार नाही. असा निर्धार कंगणाचा असतो. तशी तिची ओळख आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून कंगणानं आपला वेगळा फॅन फॉलोअर्सही तयार केला आहे. थलाइवीच्या ट्रेलरमुळे कंगमावर कौतूकाचा वर्षाव होत आहे. त्याच्या ट्रेलरला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे तिच्यासाठी मोठी पोचपावती आहे. त्यामुळे कंगणानं आता बॉलीवूडमधील काही जणांवर टीका केली आहे. तिनं आता करण जोहर आणि आदित्य चोप्रा यांच्यावर सडकून टीका केली आहे.

They did everything to throw me out of the industry,ganged up, harassed me today Bollywood ke thekedaars Karan Johar and Aadiya Chopra are hiding, all big heroes are hiding but Kangana Ranaut with her team coming with 100cr budget film to save Bollywood (cont) https://t.co/LBU4UcUNRJ

