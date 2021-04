थिएटर बंद करण्यानं बिजनेस बंद होईल, व्हायरस नाही; कंगणाची मुख्यमंत्र्यांवर टीका 

मुंबई - कोरोनामुळे सध्या परिस्थिती बिकट होताना दिसत आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यामुळे सर्वांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चालू महिना सर्वांसाठी अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. या कारणास्तव सरकारनं लॉकडाऊन केला आहे. काही जिल्हयांमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती आहे. लोकांना घरी राहण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. अशातच मनोरंजन क्षेत्रापुढील प्रश्न आणखी जटील होत आहे. आता कुठे समाधानकारक चित्र निर्माण झाले असताना पुन्हा सगळे बंद करण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी थिएटर चालकांपुढे मोठ्या अडचणी तयार झाल्या आहेत. त्याविषयी अभिनेत्री कंगणानं मुख्यमंत्र्यावर टीका केली आहे. तिनं थिएटर चालकांच्या बाजूनं काही वक्तव्य केली आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या कोरोनानं सर्वांची झोप उडवली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. अशावेळी या लॉकडाऊनचा फटका थिएटरचालकांना बसल्याचे दिसून आले आहे. रविवारी थिएटर चालकांच्या मंडळानं मुख्यमंत्र्यांशी ऑनलाईन संवाद साधला आहे. त्यावेळी अभिनेत्री कंगणानं मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयवार तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्याची सध्याची परिस्थिती पाहता ती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे. त्यामुळे राज्य शासनानं अंशिक लॉकडाऊन केला आहे. त्यामुळे अनेक सार्वजनिक व्यवस्थेवर बंधनं आली आहेत. लोकांना आरोग्यविषयक काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Right after this meeting he closed the theatres for whole month, such a shame, why can’t world’s best CM announce complete lockdown for a week and break the chain of virus transmission.This partial lockdown is not stopping the virus but only the business #maharashtralockdown https://t.co/t6UGE1B3AV

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 4, 2021