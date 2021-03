कंगणाचा 'देवमाणूस' कोण?; माहितीये?

मुंबई - वादग्रस्त असं म्हणवून घेणं कंगणाला आता आवडायला लागले आहे. तिनं बॉलीवूडमधील जवळपास ब-याच प्रमुख सेलिब्रेटींशी पंगा घेतला आहे. त्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावरही तिला मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स आहेत. त्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे कंगणा दरदिवशी काही ना काही वादग्रस्त वक्तव्य करुन लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत असते. सध्या तिचा आणि तापसीचा वाद सुरु आहे. त्यापूर्वी प्रसिध्द गीतकार जावेद अख्तर यांच्याशी तिनं पंगा घेतला होता. त्यावर जावेद यांनी तिला कोर्टात आव्हान दिलं आहे.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात सरकारच्या बाजूनं कंगणानं मांडलेली भुमिका अनेकांच्या रोषाचे कारण ठरल्याचे दिसून आले आहे.आता कंगणा चर्चेत यायचे कारण म्हणजे तिनं तिच्या देवतांविषयी काही खुलासा केला आहे. थोडक्यात अशी माणसे की जी तिला देवासारखी वाटतात. तिच्या या पोस्टलाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. यात कंगणानं बॉलीवूडपेक्षा टॉलीवूडला दिलेलं महत्व अनेकांच्या नजरेत आले आहे. त्यामुळेही पुन्हा एका नव्या वादाला सुरुवात होणार असल्याची कुजबुज सुरु आहे. कंगणा सध्या जयललिता यांच्या आयुष्यावर आधारित अशा ‘थलायवी’ चित्रपटामध्ये काम करत आहे. या चित्रपटाचं चित्रीकरण पूर्ण होत आले असून कंगनाने या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विजय यांच्यासाठी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Dear Vijay sir, as first half dubbing of #Thalaivi is over, only second half is left, this journey together is coming to an end, I never feel a sinking feeling that I feel as I think about it, I have identified this feeling as missing you factor I have a confession to make (cont) pic.twitter.com/lqTgGc3JSp

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 9, 2021