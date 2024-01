Aai Kuthe Kay Karte: "जेमतेम ७ वर्षांची चिमुरडी असूनही ती...", मधुराणीने सांगितला 'मनू'सोबतचा अनुभव

मधुराणीने जान्हवीसोबतचे फोटो पोस्ट करुन कॅप्शन लिहीलंय की, "मनू , अर्थात जान्हवी...काय सुंदर काम करते . आणि रोज आम्हाला थक्क करत असते

जेमतेम ७ वर्षांची चिमुरडी...!

ह्या वयात तिचा तिच्या कामावर असणारा फोकस, निष्ठा ,प्रेम patience , लगन हे सगळं अवाक करणारं आहे. मी नुसतं तिला बघूनच तिच्याकडून किती गोष्टी रोज शिकत असते.

मला तिचं कौतुक वाटतंच पण खरं सांगायचं तर तिच्याप्रती एक प्रकारचा आदर वाटतो. आणि ते वाटणं अतिशय गोड वाटतं. We are blessed to have her in team AKKK."