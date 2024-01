actress neha pendse Jewellery worth 6 lakhs was stolen from the house SAKAL

Devendra Jadhav Neha Pendse News: अभिनेत्री नेहा पेंडसे हिच्या घरातून 6 लाख रुपयांचे दागिने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नेहाचा पती शार्दुलच्या ड्रायव्हरवर FIR दाखल करण्यात आला आहे. नेहा पेंडसेचा पती शार्दुल सिंग बायस (४७) यांच्याकडे कामावर असलेला ड्रायव्हर रत्नेश झा (४७) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांद्रे पश्चिम येथील अरेटो बिल्डिंगच्या २३व्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये ही चोरी झाली. Robbery At Actress Neha Pendse’s Bandra Home, Jewellery Worth Rs 6 Lakh Stolen; Mumbai Police Arrests Servant- Read REPORTS#Marathi #Newshttps://t.co/v4jnb9uu72 — SpotboyE (@Spotboye) January 4, 2024