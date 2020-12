'आठ वेळा कानाखाली मारलं राव, अशी कशी जाहिरात ? '

मुंबई - एकीकडे जाहिरांतीमध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांना दिले जाणारं झुकते माप , त्याशिवाय त्या जाहिरातीतून महिलांवर केली जाणारी शेलकी टिप्पणी यामुळे त्या जाहिरातीवर टीका केली जाते. आता अशाच एका जाहिरातीवर महिला अभिनेत्रीनं परखड मत व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे सबंधित जाहिरातीमध्ये महिलेवर नव्हे तर पुरुषाचे चित्रण योग्य पध्दतीनं झालं नसल्याचे म्हटले आहे.

अभिनेत्री पूजा बेदी ही तिच्या आक्रमक वक्तव्यासाठी प्रसिध्द आहे. आताही तिनं एका जाहिरातीत दाखविण्यात आलेल्या आशयावर टीका केली आहे. त्याविषयी ती म्हणाली, पुरुषांवरील घरगुती हिंसाचार मान्य केला जाणार नाही. लायन्सगेट प्ले शोची एक जाहिरात सोशल मीडिया आणि टीव्हीवर व्हायरल झाली आहे. त्यात दाखविण्यात आलेल्या कंटेटवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Absolutely HORRIFIED 2 watch this advt. Domestic violence against men is NOT acceptable. What if a man was slapping a woman in this advt? This should NEVER CLEAR an advertising board! #men have rights! #domesticviolence @sharmarekha @smritiirani @DeepikaBhardwaj @amitdeshmra https://t.co/9yph7VMuAw

या जाहिरातीमध्ये अभिनेत्री संजना ही एका मुलाला आठ वेळा कानाखाली मारताना दिसत आहे. अशाप्रकारच्या जाहिरातीमधून नेमकं काय दाखवायचे आहे, असा प्रश्न नेटक-य़ांनी विचारला आहे. त्यावर अभिनेत्री पूजा बेदीनं कडक भूमिका घेतली आहे. .याप्रकारच्या जाहिरातीतून पुरुषांवरील घरगुती हिंसाचार मान्य केला जाणार नाही असे म्हटले आहे.

People who know me as a women's rights crusader r perplexed 2 see me stand up 4 the rights of men! 2 make things CLEAR I believe in #GenderEquality If women in past didn't have rights or were abused it doesn't mean women hav a right 2 torment men today as absurd ancestral payback