Priya Berde: मला तिथे.. राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून भाजप मध्ये का आल्या प्रिया बेर्डे? पाहिल्यांदाच सांगितलं कारण..

Priya Berde : दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पत्नी आणि प्रख्यात अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनी काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केला. त्यांच्या या भाजप प्रवेशाची बरीच चर्चा झाली. पण त्यांनी राष्ट्रवादी का सोडलं, याचं कारण मात्र अद्याप समोर आलं नव्हतं.. अखेर पुणे येथे झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत प्रिया यांनी याबाबत स्पष्टोक्ती दिली.

(actress priya berde said why she left NCP and join BJP in pune tamasha conference)

पुण्यामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम का केला याचं कारण सांगितलं. त्या म्हणाल्या, ''राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करताना खूपच मर्यादा होत्या. अनेक मर्यादा माझ्यावर तेव्हा होत्या. भाजपात मला काम करण्याचा स्पेस मिळाला. मी त्याच कारणाने भाजपात आले.''

''आत्तापर्यंत सांस्कृतिक विभाग नेहमीच दुर्लक्षित होता. या विभागाला फक्त प्रचारापुरतंच गृहित धरलं जायचं. मात्र आता असं होणार नाही प्रत्येक कलाकाराला न्याय मिळेल.'' असं प्रिया बेर्डे यावेळी म्हणाल्या.

यावेळी तमाशा कलावंतांच्या व्यथा जाणून घेताना त्यांचे डोळे पाणावले. येत्या काळात काही ठोस उपाययोजना होतील असे आश्वासनही यांनी कलाकारांना दिले. तसेच गौतमी पाटील प्रकरणावरही त्या बोलल्या.

प्रिया बेर्डे यांनी २०२० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हातावर घड्याळ बांधलं होतं. परंतु, अवघ्या दोनच वर्षात त्यांनी राष्ट्रवादीला निरोप देत 'भाजप' मध्ये प्रवेश केला.