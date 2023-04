Samir Choughule: प्रिय समीर दादा.. 'हास्यजत्रे'तील 'त्या' प्रसंगानंतर रसिकाची समीर चौगुले साठी खास पोस्ट..

By

Samir Choughule: गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. घराघरात पोहोचलेल्या या कार्यक्रमाने करोना काळातही आपल्याला हसवलं. हास्यजत्रेचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे.

या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे समीर चौगुले. समीर केवळ अभिनेता नाही तर तो या कार्यक्रमात लेखक म्हणूनही जबाबदारी पाहत आहे. आजवर त्याने आपल्या लेखनीने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांचं भरगोस मनोरंजन केलं आहे.

समीर ने साकारलेला लोचण मजनू असो, शिवालीचा बाबा.. किंवा दाराचा आवाज.. त्याने कायमच आपल्या कलेचे जादू दाखवली आहे. आज त्याच्यासाठी अभिनेत्री रसिका वेंगुर्लेकर ने एक खास पोस्ट शेयर केली आहे.

(actress Rasika Vengurlekar shared post for Samir Choughule after maharashtrachi hasyajatra skit)

रसिका देखील याच कार्यक्रमाचा भाग आहे. आपल्या मालवणी भाषेतून ती हास्याचे षटकार लावत असते. प्रभाकर मोरे आणि रसिकाची जोडी ही प्रचंड लोकप्रिय आहे. आज रसिकाने एक खास पोस्ट करत समीर विषयी एक खास बाब सांगतली आहे.

रसिकाने समीर सोबत एक फोटो शेयर केला आहे. यामध्ये हास्यजत्रेच्या सेट बाहेर दोघेही उभे असून समीरने रसिकाला एक छान कॅटबरी दिली आहे. दोघांचा हा फोटो चाहत्यांना खूप भावला आहे. सोबतच रसिकाने एक भावनिक कॅप्शन दिले आहे.

रसिका म्हणते, '' सादरीकरण आवडलं की दादा नेहमीच कौतुक करतो . पण एका विशेष स्किट साठी दादाने आवर्जुन हे बक्षिस दिलं… Thank you सो much दादा.. तु कौतुक करतोस .. चुकाही सांगतोस.. आणि वेळोवेळी प्रोत्साहनही देतोस.. त्या सगळ्यासाठी खूप प्रेम.. या स्किटचा चा लेखक म्हणून हे गिफ्ट मी तुझ्याबरोबर शेयर करणार आहे पशा (प्रसाद खांडेकर)'' अशी पोस्ट रसिकाने लिहिली आहे.

यामध्ये समीरच्या प्रती असलेला आदर रसिकाने व्यक्त केला आहे. तर समीर अनुभवाने ज्येष्ठ असूनही सर्वांना कसं सांभाळूनही घेतो, हेही रसिकाने सांगितलं आहे.