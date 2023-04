Rutuja Bagwe: मल्लिका शेरावत व्हायचय का? चाहत्याची कमेंट अन ऋतुजानं दिलं सणसणीत उत्तर..

Rutuja Bagwe: अनेक लोकप्रिय मालिका आणि नाटक सिनेमांतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री म्हणजे ऋतुजा बागवे. मराठी मनोरंजन विश्वातील ऋतुजा एक आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिच्या 'अनन्या' नाटकाने तर प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं.

ऋतुजा बागवे आपल्या चाहत्यांशी चांगलीच संपर्कात असते. त्यासाठी सोशल मीडियावर तिचा वावर बराच सक्रिय असतो. तिचा योगा, डान्स, रिल्स याच्या अनेक व्हडिओ ती रोज पोस्ट करत असते. गेल्या काही दिवसात तिने शेअर केलेल्या हॉट फोटोंचीही बरीच चर्चा होती. पण आता त्याच फोटोंवरुन तिला ट्रोल केल्याने ती चांगलीच भडकली आहे.

काही दिवसांपूर्वी ऋतुजानं लाल रंगाचा सुंदर गाऊन परिधान एक खास फोटोशूट केलं आणि हे फोटो तिनं आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेयर केले. या फोटोंमध्ये ती अत्यंत देखणी दिसत असल्याने चाहत्यांनी लाईक आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला. ती किती सुंदर आहे, ग्लॅमरस आहे, मोहक आहे अशा कमेंट चाहत्यांनी दिला. पण एका नेटकऱ्याने मात्र या फोटोवर नकारात्मक कमेंट केली.

“नक्की मल्लिका शेरावत बनायची इच्छा आहे वाटतं.” अशी कमेंट एका नेटकाऱ्याने केली आहे. ही कमेंट पाहताच ऋतुजाच्या एका चाहत्याने त्याला उत्तर देत लिहिलं आहे की, “सॉरी पण तुम्ही कपड्यांवरून जज कसे काय करू शकता? आणि मल्लिका शेरावत होण्यासारखा नाही हा आउटफिट.”

यावर ऋतुजानेही सडेतोड उत्तर देत त्या नेटकऱ्याला सुनावले आहे. “थँक यू आणि सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत… त्यांनी फक्त तिचे चित्रपट पाहिले असतील किंवा त्यांची आवडती असेल म्हणून तीच आठवली असेल पटकन. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत… आपण लक्ष नाही द्यायचं.” असं ऋतुजा म्हणाली आहे. त्यामुळे तिचे हे फोटोज आता चर्चेचा विषय झाले आहे.