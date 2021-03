ब्रिटीश राजपुत्र आणि राणी 'वाईट'; माफी मागावी लागली

मुंबई - ब्रिटीश राजपुत्र हॅरी मार्कले आणि त्याची पत्नी मेगन मर्केल यांची एक मुलाखत सध्या मोठ्या वादाचा विषय ठरताना दिसत आहे. त्याचे झाले असे की, मेगनची मुलाखत प्रसिध्द मुलाखतकार ओप्रा विन्फ्रेनं मुलाखत घेतली. त्यावेळी तिनं जे काही धक्कादायक खुलासे केले त्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. त्यावरुन सोशल मीडियावर त्या मुलाखतीचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटले आहे. त्यात बॉलीवूडची कोणेएकेकाळची प्रसिध्द अभिनेत्री सिमी ग्रेवालची भर पडली आहे. तिनं त्या मुलाखतीवर जे व्टिट केले होते. त्यामुळे तिला ट्रोल व्हावे लागले होते. तसेच तिला नंतर माफीही मागावी लागली होती.

सिमीनं त्या रॉयल परिवारातील सदस्यांचा अपमान केल्याची भावना काही नेटीझन्सनी व्यक्त केली आहे. मेगननं रंगभेदावरुन विशेष टिप्पणी केली होती. त्यामुळे ती चर्चेत आली होती. त्याप्रकारावरुन आपल्या मनात आत्महत्येचा विचार आल्याचे तिनं सांगितले होते. सिमीनं त्यांना राक्षस असे म्हटले आहे. त्यामुळे तिच्यावर टीका करण्यात आली आहे. त्या वाढत्य़ा टीकेमुळे अखेर तिला माफी मागावी लागली आहे. सोशल मीडियावर सिमीला मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे. आपल्या बोलल्याचा काय परिणाम होईल याची तिला कदाचित कल्पना नसावी. त्यामुळे सिमीनं अशाप्रकारे प्रतिक्रिया दिल्याचे नेटक-यांनी सांगितले आहे.

#OprahMeghanHarry I don't believe a word Meghan says. Not a word. She is lying to make herself a victim. She is using the race card to gain sympathy. Evil.

