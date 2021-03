बाई, बघा आता, पॅरिसमध्ये बंगला, घरात पाच कोटींची कॅश

मुंबई : तापसीसाठी आयकर विभाग मोठी डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. आता तिच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांवरील प्रॉपर्टीवर छापे मारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक नवनवीन गोष्टीं समोर येत आहे. तापसीबरोबरच बॉलीवूडमधील प्रख्यात दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्याही नावाचा समावेश आहे. तापसीची फॉरेन कंट्रीत असलेली गुंतवणूकही यावेळी आयकर विभागानं लक्षात घेतली आहे. दुसरीकडे तापसीनं आपल्याविरोधात कशाप्रकारे कारवाई करण्यात आली आहे याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. त्यामुळे आणखी एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तापसीची चक्क पॅरिसमध्ये संपत्ती अशी नवी माहिती समोर आली आहे.

त्याचं झालं असं की, दोन दिवसांपूर्वी बॉलिवूडमधील अभिनेत्री तापसी पन्नू आणि प्रसिध्द दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्या मालमत्तांवर आयकर विभागाने 3 मार्च रोजी छापा टाकला होता. त्यावरुन मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ उडाली होती. तापसी, अनुराग आणि त्यांच्या साथीदारांनी मिळून फॅंटम फिल्म्सची सुरुवात केली होती. मात्र सध्या फॅंटम कंपनी बंद आहे. मुंबई आणि पुण्यातील 30 ठिकाणी आयकर विभागाद्वारे छापेमारी करण्यात आली. यानंतर तापसीनं पहिल्यांदाच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं त्यात आपल्यावर करण्यात आलेली कारवाई याचे पध्दतशीर नियोजन करण्यात आल्याचे सुचित केले आहे.

3 days of intense search of 3 things primarily

1. The keys of the “alleged” bungalow that I apparently own in Paris. Because summer holidays are around the corner

