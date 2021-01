'सात मिनिटांत बदलून गेलं तिचं आयुष्य'; 'बेबी'ची सहा वर्षे

मुंबई - आवडीची भूमिका मिळणे, त्यात जीव ओतून काम केल्यावर त्याचे चीज होणे ते त्याचा आनंद अनुभवता येणं हा नशीबाचा भाग म्हणावा लागेल. प्रत्येक कलाकाराच्या वाट्याला असा योग येईल हे काही ठोसपणे सांगता येणार नाही. बॉलीवूडमधल्या अनेक कलाकारांना त्यांच्या आवडीची भूमिका मिळाली त्यामुळे त्यांना ओळखले जाऊ लागले. बेबी या चित्रपटाला नुकतीच सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्तानं अभिनेत्री तापसी पन्नुने सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल केली आहे.

तापसी सध्याच्या घडीला प्रसिध्द अभिनेत्री आहे. तिचे जे चित्रपट आले ते यशस्वी झाल्याचे दिसून आले आहे. बेबी चित्रपटात तिला भूमिका मिळाली होती. मात्र ती कशी मिळाली आणि तिनं कशाप्रकारे त्या भूमिकेला न्याय दिला याबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर केली आहे. बेबी चित्रपटाला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटात जेव्हा रोलसाठी विचारणा झाली तेव्हा आपल्यासाठी 7 मिनिटे फार महत्वाची होती. असे तिनं सांगितले आहे. अक्षयनंही तिच्या त्या भूमिकेचे कौतूक केले होते. तापसी तिच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिकेसाठी ओळखली जाते. तिनं त्या भूमिकांना न्याय देण्याचे काम केले आहे.

Dear actors,

Number of minutes don’t matter, the impact u leave with what u do in those minutes ...... matters :)

7 minutes that changed the direction of tide for me FOR GOOD.

Yours truly ,

Naam Shabana @neerajpofficial @ShitalBhatiaFFW @akshaykumar pic.twitter.com/H6A2ZhFLBO

— taapsee pannu (@taapsee) January 23, 2021