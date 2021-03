आता गं बया, ती म्हणते, 'माझ्या मुलीसाठी मी चांगली आई नाही'

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये असे काही सेलिब्रेटी आहेत जे काही काळ लाईमलाईटमध्ये होते. त्यानंतर मात्र त्यांची लोकप्रियता कमी झाली. तसेही त्यांना त्यांच्या अभिनयापेक्षा इतर गोष्टींमुळेच जास्त ओळख मिळत होती. अभिनेत्री व्टिंकल खन्नाच्या बाबतीत असेच काही म्हणता येईल. ही अभिनेत्री रुपेरी पडद्यावर फार चमक दाखवू शकली नाही. तिच्या बरोबर जे अभिनेते होते त्यामुळे तिला जास्त ग्लॅमर मिळाले. व्टिंकल खन्नानं सलमान खान, अजय देवगण, बॉबी देओल, आमीर खान, अक्षय कुमार, यासारख्या अभिनेत्यांबरोबर तिनं काम केले आहे. व्टिंकल सध्या वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर चर्चेत असणा-या व्टिंकलला त्यामुळे ट्रोल व्हावे लागले आहे.

व्टिंकल खन्ना ज्यावेळी अक्षय कुमारची पत्नी झाली तेव्हा तिनं आपला बराचसा वेळ गृहिणी म्हणून व्यतीत करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसुन आले. व्टिंकल एक चांगली लेखिकाही आहे. नुकतंच तिचं एक पुस्तकही प्रदर्शित झालं आहे. चित्रपटांपासुन लांब असणारी व्टिंकल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांशी कनेक्ट असल्याचे दिसून आले आहे. कधी तिच्या वेगळ्या लूकची चर्चा असते. तर कधी ती तिच्या व्टिटमुळे ट्रोलही झाली आहे. आताही तिनं एक व्टिट केलं त्यामुळे ती चर्चेचा विषय झाली आहे.

How do you know you are a terrible mother? When you are looking for the school calendar and realise you have not saved it but have the digital calendar from the income tax department saved in two folders instead! pic.twitter.com/M0T3n4jj0C

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) March 9, 2021