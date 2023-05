Urmila Kothare: आम्ही उन्हात आणि दिग्दर्शक पंख्याखाली, हा कसला न्याय.. उर्मिला कोठारेचा व्हिडिओ व्हायरल

Urmila Kanetkar kothare: मराठी मनोरंजन विश्वातील एक दमदार अभिनेत्री म्हणजे उर्मिला कानेटकर- कोठारे. 'शुभमंगल सावधान' या चित्रपटातून तिने चित्रपट विश्वात प्रवेश केला आणि उर्मिला कानेटकर हे नाव चांगलंच गाजलं.

तिने आजवर अनेक मालिका आणि चित्रपट केले. सध्या ती स्टार प्रवाह वरील 'तुझेच मी गीत गात आहे' या मालिकेत काम करते आहे. या मालिकेत नुकतीच तिने मंजुळा सातारकर सातारकर म्हणून एंट्री घेतली आहे.

सध्या मुंबईत कडाख्याचं ऊन पडलं आहे, आणि अशा रणरणत्या उन्हात त्यांचे चित्रीकरण सुरू आहे. पण एकीकडे उर्मिला उन्हात असताना दिग्दर्शक मात्र सावलीत पंखा लावून बसला आहे. हाच व्हिडिओ शेयर करत उर्मिलाने एक प्रश्न विचारला आहे.

उर्मिलाने 'तुझेच मी गीत गात आहे' या मालिकेचे शूटींग करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. अगदी रणरणत्या उन्हात त्यांचे चित्रीकरण सुरू आहे. ऊन सहन होत नसल्याने उर्मिलाने डोळ्यांवर गॉगल घातला आहे तर डोक्यावर ओढणी गुंडाळली आहे.

या व्हिडीओमध्ये उर्मिला म्हणते की, ;हा आहे तळपता सूर्य.. ज्याच्याखाली आम्ही शूटींग करत आहोत.. एप्रिल महिन्यात आऊटडोअरमध्ये शूटींग करायला आलेली मंजुळा.. साधारण अॅक्शन आणि कटच्या नंतर मी अशी दिसते.'



पुढे ती कॅमेरा दिग्दर्शकाकडे नेते आणि म्हणते की, 'हेआमचे दिग्दर्शक.. हे आम्हाला उन्हात शूटींग करायला लावून स्वत: मात्र छपराखाली बसले आहेत. तेही पंखा लावून.. हा आमच्यावर अन्याय आहे की नाही.'

ह्या व्हिडिओला तिने एक कॅप्शन ही दिले आहे. 'हा अन्याय आहे की नाही? कमेंटमध्ये सांगा. स्टार प्रवाह वाहिनीवर तुझेच मी गीत गात आहे पाहायला विसरु नका,' असे उर्मिलाने म्हटले आहे. उर्मिलाने शेअर केलेल्या या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट केल्या असून हा व्हिडिओ चांगलाच चर्चेत आला आहे.