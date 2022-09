Vanita kharat: वनिता म्हणते, मी नवरात्रीचे उपवास करत नाही, कारण ऐकून म्हणाल..

Maharashtrachi Hasyajatra : गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' (maharashtrachi hasyajatra) या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. एकास एक पात्र, उत्तम संहिता आणि ते सादर करणारे इरसाल नमुने म्हणजेच आपले हास्यरथी यांनी आपलयाला खळखळून हसवले. या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे अभिनेत्री 'वनिता खरात'. तिनं साकारलेली उत्तरप्रदेशची बाई असो, सासूबाई असो किंवा लहान मुलगी.. तिच्या प्रत्येक भूमिकेनं आपल्याला हसवलं आहे. नुकतीच ती सोनी मराठीच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वरून लाईव्ह आली होती. यावेळी तिनं वैयक्तिक आयुष्याविषयी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. (actress vanita kharat talk about her weight and personal life in sony marathi instagram live maharashtrachi hasyajatra)

अभिनेत्री म्हटलं की सडपातळ बांधा, गोरा रंग असं काहीसं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. पण या सर्व चौकटी मोडून अभिनय क्षेत्रात नवा प्रवाह निर्माण करणारी वनिता खरात कायमच प्रेक्षकांना भावली आहे. तिचं टायमिंग, अभिनय कौशल्य, वजनाचा कुठेही न येणारा अडसर यामुळे तिने स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. नवरात्री निमित्त ती सोनी मराठीच्या इन्स्टाग्राम लाइव्हमध्ये आली होती. यावेळी तिने चाहत्यांशी मनसोक्त गप्पा मारल्या. या लाईव्हमध्ये तिने वजन, मेकअप आणि अशा अनेक खासगी आयुष्यातील गोष्टींवर प्रकाश टाकला.

यावेळी वनिता खरातला एका चाहत्याने विचारलं तुम्ही नवरात्रीचे उपवास करता का? त्यावर वनिता म्हणाली, 'नवरात्रीचे उपवास मी कधीच करत नाही. कारण उपवासाने मी बारीक झाले तर…' वनिताने अगदी गंमतीने या प्रश्नावर उत्तर दिलं. तिच्या या उत्तराने प्रत्येकालाच हसू आलं.

याशिवाय अभिनेत्री असली तरी तिला मेकपची फारशी आवड नसल्याचंही ती म्हणाली. 'मला मेकअप करायला अजिबात आवडत नाही. मला अगदी साधेपणा आवडतो. बघा आताही मी लाइव्हसाठी अगदी मेकअप न करता बसली आहे.' असं वनिता म्हणाली. तिच्या या लाईव्हला अनेक चाहत्यांनी हजेरी लावली आहे.