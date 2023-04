Veena Jagtap: प्यार हुआ.. इकरार हुआ.. वीणा जगतापची 'ती' पोस्ट अन् चर्चेला उधाण..

veena jagtap: 'राधा प्रेम रंगी रंगली', 'आई माझी काळुबाई' यासारख्या दर्जेदार मालिकांमधून प्रेक्षकांना वेड लावणारी अभिनेत्री वीणा जगतापचा चाहता वर्ग मोठा आहे. वीणा 'बिगबॉस' मध्येही सामील झाली होती.

ती तिच्या कामापेक्षा सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आहे. वीणा आणि शिव ठाकरे यांचे बिग बॉस मध्ये जुळलेले प्रेम बरेच चर्चेत होते पण ते फार काळ टिकू शकले नाही. त्या नंतर दोघेही वेगळे झाले. आता वीणाने प्रेमा विषयी एक पोस्ट शेयर केली आहे. की पाहून चर्चेला उधाण आले आहे.

वीणाच्या एका पोस्टने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकतेच तिने इन्स्टाग्रामवर काही फोटो शेयर केले आहेत. अत्यंत पारंपरिक बाजातील हे फोटो आहेत. ज्यामध्ये वीणाने तपकिरी रंगाची साडी नेसली असून गजरा, बांगड्या, ठूशी असा पारंपरिक लूक केला आहे. यावेळी लक्ष वेधून घेतलं ते वीणाच्या भांगेतील कुंकाने.. या शूट वेळी वीणा कुंकू लावल्याने हे नेमकं कुणासाठी असा प्रश्न तिला अनेकांनी विचारला आहे.

सोबतच वीणाने या फोटोला दिलेले कॅप्शन लक्षवेधी ठरले आहे. ‘प्यार हुआ, इकरार हुआ’ असं ती म्हणाली आहे. त्यासोबत तिने दोन हार्ट इमोजी शेअर केले आहेत. ही पोस्ट सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. 'कोण आहे तो नशीबवान मुलगा',ज्याची तू पत्नी होणार आहे', 'तू खूप सुंदर दिसतेस', 'भांगेतले कुंकू कुणासाठी 'अशा अनेक कमेंट्स आल्या आहेत.

या फोटोमुळे शिव आणि वीणा यांचं पुन्हा जुळलं का असंही बोललं जात आहे. पण सध्या शिव आणि वीणा यांच्यात कोणतेही प्रेमसंबंध नाही. पण बिग बॉस मध्ये असताना वीणाने आवर्जून शिवला सपोर्ट केला होता.