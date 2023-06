Adipurush FIR: आमच्या भावना दुखावल्या.. म्हणत आदिपुरुष विरोधात हिंदू महासभेने केला FIR दाखल

By

Adipurush FIR news: आदिपुरुष सिनेमाला २ दिवस झाले रिलीज होऊन. सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. कुठे प्रेक्षक सिनेमावर टीका करत आहेत तर कुठे सिनेमाविरोधात थेट दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. आता आदिपुरुष विरोधात FIR दाखल करण्यात आलाय. अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शिशिर चतुर्वेदी यांनी 'आदिपुरुष' चित्रपटाचे निर्माते आणि स्टारकास्ट यांच्या विरोधात हजरतगंज पोलिसात FIR दाखल केला आहे.

('Adipurush' In Legal Trouble, FIR Lodged Against Makers Of Prabhas om raut kriti sanon)

शिशिर चतुर्वेदी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की हा चित्रपट आक्षेपार्ह संवाद, वेशभूषेसह हिंदू देवतांच्या प्रतिमा विकृत करून हिंदूंच्या भावनांचा अपमान करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतोय. इतर धर्माच्या धर्मप्रमुखांशी संबंधित चित्रपट बनवण्याचे धाडस चित्रपट निर्मात्यांना नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

प्रभास, क्रिती सॅनन आणि सैफ अली खान यांची प्रमुख भूमिका असलेला ओम राऊतचा 'आदिपुरुष' चित्रपटगृहात आल्यापासूनच वादात सापडला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती बंदी घालावी आणि त्यातील 'वादग्रस्त' दृश्ये आणि संवादांचे पुन्हा परीक्षण करावे, अशी मागणी अनेक नेत्यांनी आणि संघटनांनी केली आहे.

दरम्यान आदिपुरुषच्या सिनेमाची दुसऱ्या दिवसाची आकडेवारीही समोर आली आहे. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत कमाईत थोडीशी घट झाली आहे.

मात्र आदिपुरुषची कमाई मंदावल्यानंतरही सिनेमाने 50 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'आदिपुरुष'ने दुसऱ्या दिवशीही धमाकेदार कमाई केली आहे. पण ओपनिंगच्या दिवसाच्या तुलनीत कमाई कमी झाली आहे.

दरम्यान मीडिया रिपोर्टनुसार, 'आदिपुरुष'ने रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी 65 कोटींचा गल्ला जमवला आहे. यासोबतच चित्रपटाची दोन दिवसांची कमाई 151.75 कोटींवर पोहोचली आहे.

अवघ्या दोन दिवसांत 150 कोटींहून अधिक कलेक्शन ही एक चांगलीच गोष्ट म्हणता येईल. त्याचबरोबर रविवारच्या सुट्टीतही हा सिनेमा भरघोस कमाई करणार असल्याचे मानले जात आहे.