Adipurush: आदिपुरुष चा नवीन मोशन पोस्टर.. वाद झाल्यानंतर सीतेच्या भांगेत आली कुंकू - टिकली

Adipurush New Motion Poster Out Now: गेल्या अनेक दिवसांपासून आदिपुरुष सिनेमाची चर्चा आहे. आदिपुरुष सिनेमात असलेल्या प्रभू श्रीराम आणि हनुमान यांची झलक दाखवणारे मोशन पोस्टर रिलीज झाले. या मोशन पोस्टर मध्ये क्रिती सेनन सीतामाईंच्या भूमिकेत दिसतेय. काहीच दिवसांपूर्वी आदिपुरुषचा नवीन पोस्टर आऊट झाला होता. यात सीतेच्या कपाळी कुंकू नसल्याने वाद झाला होता. पण आदिपुरुषच्या नवीन मोशन पोस्टरमध्ये सीताच्या भूमिकेत असलेल्या क्रिती सेननच्या कपाळी कुंकू आणि टिकली आली आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी आलेल्या पोस्टरमुळे नवीन वाद झालेला. सीतेच्या भूमिकेत असलेल्या क्रिती सेननला अविवाहीत महिला म्हणून सादर करत तिला विनाकुंकू म्हणून दाखवण्यात आले आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले आहे. अशाप्रकारे त्यांनी हिंदू धर्माचा अपमान केल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे होते. आदिपुरुषच्या त्या पोस्टरवरुन मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वकील आशिष राय आणि पंकज मिश्रा यांनी देखील तक्रार दाखल केली आहे. त्या तक्रारीमध्ये म्हटले गेले आहे की, चित्रपट निर्मात्यांनी रामचरितमानस मधील ज्या व्यक्तिरेखा चित्रपटामध्ये घेतल्या आहेत त्यांचे चुकीचे चित्रण केले आहे. हिंदू धर्मियाच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी कलम २९५ अन्वये २९८, ५००, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.