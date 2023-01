Adipurush Relased Date : भारतीय महाकाव्य रामायणावर आधारित आदिपुरुषचा टीझर ज्यावेळी आला होता तेव्हापासून या चित्रपटाची मोठी चर्चा आहे.त्यामध्ये ज्या कलाकारांनी भूमिका साकारल्या आहेत त्यांच्या आडनावाविषयी वेगवेगळ्या प्रकारे बोललं जातंय. यासगळ्यात आदिपुरुषच्या प्रदर्शनाची डेट समोर आली आहे.

आदिपुरुषचे दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी शेयर केलेली पोस्ट आता चर्चेत आली आहे. त्यामध्ये प्रभु श्रीरामाच्या भूमिकेतील प्रभासचा फोटो आणि रिलिज डेट नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. खरं तर ओम राऊतच्या या चित्रपटाची नेटकरी गेल्या काही महिन्यांपासून वाट पाहत आहेत. त्यामध्ये टॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता प्रभास, सैफ अली खान यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

सैफ अली खाननं रावणची भूमिका का केली हा देखील या चित्रपटातील वादाचा मुद्दा ठरला होता. त्यामुळे ओम राऊतवर टीकेचा वर्षाव झाला होता. याशिवाय टीझर पाहून रामायणातील ऐतिहासिक पात्रांशी अन्याय केल्याचा आरोप नेटकऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे अनेकांनी आपला संतापही व्यक्त केला होता. त्यानंतर राऊतनं माफी मागून आपण कोणत्याही प्रकारे भावना दुखावणार नाही. असे म्हटले होते.

हेही वाचा: Avatar The Way Of Water 2: जगातल्या महागड्या 'अवतार'च्या आयडियाची कल्पना हिंदू धर्मातली?