Prabhas Adipurush: लग्नाच्या प्रश्नावर प्रभासचा चेहरा खुलला, फॅन्सच्या प्रश्नावर थेट लग्नाचं स्थळ सांगून मोकळा झाला

Prabhas Adipurush Movie News: आदिपुरुष सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. सिनेमात श्रीरामाची भूमिका साकारली आहे अभिनेता प्रभासने. प्रभासने आदिपुरुषच्या फायनल ट्रेलरमध्ये दमदार ऍक्शन दिसत आहे.

काल ६ जूनला तिरुपतीला प्रभास आणि आदिपुरुषच्या टीमच्या उपस्थितीत भव्य दिव्य फायनल ट्रेलर लाँच झाला. यावेळीच प्रभासने त्याच्या लग्नाबद्दल मोठा खुलासा केलाय.

(adipurush Prabhas opens question of marriage, reveals the venue of the wedding directly)

फॅनचा प्रश्न अन् प्रभासचं भन्नाट उत्तर

आदिपुरुषमध्ये श्रीरामाची भूमिका साकारणाऱ्या प्रभासने दिलेल्या उत्तराने चाहत्यांना चर्चांना विषय मिळाला आहे. अलीकडेच आदिपुरुषचा अंतिम ट्रेलर लाँच करण्यात आला, जिथे प्रभासला त्याच्या चाहत्यांनी बरेच प्रश्न विचारले.

मोस्ट हँडसम बॅचलरच्या यादीत प्रभास पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे चाहते त्याच्या लग्नाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. आता एका चाहत्याने प्रभासला लग्नाबद्दल प्रश्न विचारला.. एरवी प्रभास या प्रश्नाचं उत्तर टाळतो पण यंदा मात्र प्रभासने थेट लग्नाचं ठिकाणच सांगितलं.

प्रभासचे अफेअर

काही दिवसांपूर्वी प्रभासचे नाव अनुष्का शेट्टीसोबत जोडले जात होते. यानंतर त्याचे नाव आदिपुरुषची को-स्टार क्रिती सेननसोबत जोडले जात होते.

अशा परिस्थितीत फॅन प्रभासला प्रश्न विचारणार नाहीत ते नवल. यंदा प्रभासने लग्नाची तारीख सांगितली नसली तरी स्थळ निश्चितपणे सांगितले आहे.

तिरुपतीमध्ये करणार लग्न..

तिरुपतीमध्येच लग्न करणार असल्याचे प्रभासने सांगितले. प्रभासचे हे उत्तर ऐकून चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला. प्रभासच्या फॅन्सना आता त्याच्या लग्नाची उत्सुकता लागली आहे. अशा परिस्थितीत बाहुबली स्टार लवकरच विवाहबंधनात अडकण्याची शक्यता आहे.

मात्र, ट्रेलर लॉन्चवेळी प्रभास एकदम आनंदी मूडमध्ये दिसला. आता प्रभास क्रिती सोबत लग्न करणार की आणखी कोणासोबत याचा उलगडा येत्या काळात होईलच. दरम्यान प्रभासची भूमिका असलेला आदिपुरुष सिनेमा १६ जूनला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

दरम्यान तिरुपतीमध्ये प्रभासच्या आदिपुरुषच्या चित्रपटाचे खास स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानिमित्तानं जी तयारी करण्यात आली आहे ती मोठी होती.

आदिपुरुषचा जो इव्हेंट आहे तो श्री वैंकटश्वेरय्या विद्यापीठाच्या मैदानात होणार आहे. त्यासाठी प्रभासचे ५० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे कट आऊट्स तयार करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी करण्यात आली आहे.