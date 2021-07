'मला इतर म्युझिक लेबल्सच्या फालतू करारांची गरज नाही'

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायक उदित नारायण यांचा मुलगा आदित्य नारायणने वयाच्या १८व्या वर्षी सूत्रसंचालक म्हणून छोट्या पडद्यावर पदार्पण केलं. सा रे ग म प या रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन त्याने केलं होतं. त्यावेळी या शोच्या प्रत्येक एपिसोडसाठी आदित्यला साडेसात हजार रुपये मानधन मिळत होतं. आदित्य सध्या 'इंडियन आयडॉल १२' या रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करत आहेत. या प्रवासाबद्दल बोलताना आदित्यने गाण्यात करिअर करायला जास्त आवडत असल्याची भावना व्यक्त केली. (Aditya Narayan says he does not need to rely on rubbish contracts of music labels slv92)

'बॉलिवूड लाइफ'ला दिलेल्या मुलाखतीत आदित्य नारायण म्हणाला, "सा रे ग म पचं सूत्रसंचालन करण्यासाठी मला प्रत्येक एपिसोडचे साडेसात हजार रुपये मिळायचे. त्यावेळी मला ती रक्कम खूप मोठी वाटायची. त्यामुळे आता जेव्हा ते मला कोट्यवधी रुपयांची ऑफर देतात, तेव्हा त्यांना नकार देण्यासाठी माझं मन दुखावतं. मी इतकी वर्षे टेलिव्हिजनवर काम केलंय आणि त्यातून मिळालेल्या पैशांतून मी स्वत:चं म्युझिक लेबल लाँच करू शकतो, स्वत:चे म्युझिक व्हिडीओ बनवू शकतो. पण मी माझ्या आयुष्याच्या एका अशा ठिकाणी पोहोचलो आहे, जिथे मला लोकांनी यशस्वी टीव्ही स्टारपेक्षा स्ट्रगलिंग म्युझिशिअन म्हणून ओळखलं तर जास्त आवडेल. माझ्या नावापुढे गायक किंवा संगीतकार लावलं तर मला ते फार आवडेल. मग तुम्ही मला अपयशी, शिकणारा किंवा अंडररेटेड म्हटलंत तरी चालेल."

"प्रसिद्धा, पैसा, घर, गाडी हे सर्व मला टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीने दिलं. पण माझं पहिलं प्रेम हे संगीतच आहे आणि असेल. मी सूत्रसंचालक झाल्यापासून मी गायकसुद्धा आहे हेच लोक विसरू लागले आहेत. वर्षातून मी फक्त दोन-तीन गाणी गातो आणि उरलेल्या वेळात टीव्ही शोज करतो. गेल्या १८ वर्षांपासून मी इंडस्ट्रीत काम करतोय. मी आता ३३ वर्षांचा आहे आणि देवाच्या कृपेने स्वत:च्या मेहनतीने सर्व कमावलंय. मला इतर म्युझिक लेबल किंवा आठ वर्षे त्यांचा गुलाम म्हणून काम करून घेणाऱ्या त्यांच्या फालतू करारांची गरज नाही", असं तो पुढे म्हणाला.

२०२२ नंतर टेलिव्हिजनवर सूत्रसंचालन करणार नाही, असा निर्णय नुकताच आदित्यने जाहीर केला. आदित्यने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अभिनेत्री श्वेता अगरवालशी लग्नगाठ बांधली. गेल्या दहा वर्षांपासून हे दोघं एकमेकांना डेट करत होते. 'शापित' या चित्रपटाच्या सेटवर दोघांची पहिल्यांदा ओळख झाली होती.