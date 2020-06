आदित्य आणि दिशाच्या मैत्रीला बहार! दोघांनी दिल्या एकमेकांना गोड शुभेच्छा

मुंबई ः महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि अभिनेत्री दिशा पटानी यांचा वाढदिवस काल (१३ जून) झाला. त्यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असल्याने आणि त्या दोघांमध्ये चांगली मैत्री असल्याने दिशाने सोशल मीडियाव्दारे आदित्य ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यात तिने म्हटले की वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आदित्य ठाकरे. असाच चमकत राहा. या मॅसेज बरोबरच स्माईली हार्टवाला इमोजीसुद्धा दिशाने पोस्ट केला.

Thank you so much Disha! One of those few people who I can say “same to you” on 13th of June for a birthday wish! Keep shining and rising!

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 13, 2020