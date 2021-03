'व्हायरस' पिच्छा सोडेना;  रँचोपाठोपाठ फरहानलाही कोरोना

अभिनेता आमिर खानपाठोपाठ आता अभिनेता आर. माधवनलाही कोरोनाची लागण झाली आहे. माधवनने ट्विट करत याबद्दलची माहिती दिली. आमिर आणि माधवनने 'थ्री इडियट्स' या सुपरहिट चित्रपटात काम केलं होतं. त्याच चित्रपटाच्या पोस्टरचा फोटो पोस्ट करत माधवनने ट्विट केलं. 'फरहानने रँचोचा पाठलाग केलाच पाहिजे आणि व्हायरस नेहमीच आमच्या मागे लागला आहे. पण यावेळी त्याने आम्हाला पकडलं', असं त्याने या पोस्टमध्ये लिहिलंय. आता राजू याठिकाणी येऊ नये हिच आमची इच्छा आहे, असंही त्याने म्हटलंय. 'थ्री इडियट्स' चित्रपटात आमिरने रँचो, माधवनने फरहान आणि शर्मन जोशीने राजूची भूमिका साकारली होती. तर कॉलेजच्या प्राध्यापकाची भूमिका साकारणाऱ्या बोमन इराणी यांना चित्रपटात 'व्हायरस' या नावाने हाक मारायचे. याच चित्रपटाचा संदर्भ देत माधवनने हे ट्विट केलं.

आर. माधवनचं ट्विट-

'फरहानने रँचोचा पाठलाग केलाच पाहिजे आणि व्हायरस नेहमीच आमचा पाठलाग करत होता. पण यावेळी त्याने आम्हाला पकडलं. पण ऑल इज वेल (सर्वकाही ठीक आहे) आणि कोव्हिडवर मी लवकरच मात करेन. पण हीच अशी एक जागा आहे, जिथे राजू येऊ नये असं आम्हाला वाटतं. तुम्हा सर्वांच्या प्रेमासाठी धन्यवाद आणि माझ्या तब्येतीत सुधारणा होत आहे', असं माधवनने ट्विटरवर लिहिलं.

Farhan HAS to follow Rancho and Virus has always been after us BUT this time he bloody caught up. BUT-ALL IS WELL and the Covid will be in the Well soon. Though this is one place we don’t want Raju in. Thank you for all the love I am recuperating well. pic.twitter.com/xRWAeiPxP4

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 25, 2021