राहुल वैद्य आता बिग बॉसच्या घरात ; स्पर्धकांना व्हावे लागले होते १४ दिवस  क्वारंटाईन

मुंबई - आगळा वेगळ्या धाटणीचा आणि स्वतंत्र मोठा प्रेक्षकवर्ग असलेल्या बिग बॉस १४ च्या ग्रँड प्रीमिअरला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या सीझनमध्ये सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान आणि हिना खान हे माजी स्पर्धतही घरात प्रवेश करतील असं सांगितलं जात असून कोरोनाचा प्रादूर्भाव लक्षात घेता स्पर्धकांना घरात जाण्यापूर्वी १४ दिवस मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये क्वारन्टीन करण्यात आलं होतं.

या शो चा होस्ट असणा-या सलमान खानने याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तो म्हणाला, एका शोचं आणि पर्यायाने त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं अर्थकारण सुधारतं. या सर्वाचा विचार करूनच मी शूटिंगला यायचा निर्णय घेतला.' यावेळी बिग बॉसच्या घरात राधे माँ, जान कुमार सानू, रुबीना दिलक, अभिनव शुक्ला, एजाज खान, राहुल वैद्य, गिया मानेक, पवित्र पुनिया, निशांत सिंह मलखानी, जास्मीन भसीन, सारा गुरपाल, निक्की तंबोली आणि शहजाद देओल हे सेलिब्रिटी घरात स्पर्धक म्हणून प्रवेश करतील अशी चर्चा आहे.

या वर्षीचा सीझन हा आधीच्या सीझनपेक्षा खूप वेगळा असणार आहे. यंदाच्या सीझनमध्ये थिएटर, रेस्तराँ, स्पा, मॉल या सर्वांची सोय ठेवण्यात आली आहे. या शोचा शेवटचा स्पर्धक गायक राहुल वैद्यने घरात एण्ट्री घेतली असून सारा गुरपाल, रुबीना दिलैक, निशांत मल्‍कानी आणि जान कुमार सानू सध्या रिजेक्शन झोनमध्ये आहेत.

The kamaal, dhamaal #PavitraPunia is coming to steal away your hearts

Watch her in #BiggBoss2020.#BiggBoss14GrandPremiere #BiggBoss #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/BaqHAzqFDK

— COLORS (@ColorsTV) October 3, 2020