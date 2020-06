घराणेशाहीवर पायल रोहतगी भडकली, आयुष शर्मावरुन सलमानवर साधला निशाणा

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येमुळे बॉलीवूडचा घराणेशाही हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. सुशांतने अनेकदा हे बोलूनही दाखवलं होतं की त्याचा या इंडस्ट्रीत कोणी गॉडफादर नाही. सुशांतच्या आत्महत्येला घराणेशाही जबाबदार असल्याचं म्हणत अभिनेत्री कंगना रनौतने सगळ्यात आधी निशाणा साधला. नंतर या मुद्द्याला अशी हवा मिळाली की ट्विटरवर हॅशटॅग नेपोटिजम ट्रेंड होतोय. या सगळ्यात आता पायल रोहतगी देखील उतरली आहे. पायलने थेट सलमान खान आणि बॉलीवूडच्या गँगवरंच निशाणा साधलाय. इतकंच नाही तर तिने सलमानचा मेव्हणा आयुष शर्माच्या बॉलीवूडमधील एंट्रीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

हे ही वाचा: रविना टंडनने केली इंडस्ट्रीची पोल खोल म्हणाली, इंडस्ट्रीतील काही हिरो आणि त्यांच्या गर्लफ्रेंड्स करिअर उद्ध्वस्त करतात

पायल रोहतगी हिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती बॉलीवूडमधील काही लोकांवर निशाणा साधत त्यांच्या अश्रुंना मगरमच्छ के आसु असं म्हटलंय. तिचे तिच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, 'सुशांत सिंग राजपुतच्या मृत्युवर बॉलीवूडच्या मोठ्या हस्ती मगरमच्छ के आसू दाखवत आहेत. कारण त्यांना बिईंग ह्युमन दिसण्याचं नाटक करायचं आहे. या दुटप्पी लोकांना सुशांत कोणत्या परिस्थितीतून जात होता हे माहित नव्हतं का? ते तर सुशांतचे मित्र होते? करण जोहरने सांगितलं की तो स्वतः १ वर्ष सुशांतच्या संपर्कात नव्हता. मी विचारु इच्छिते की असं का? ही लॉबी काय केवळ स्टारकिड्सना ब्रेक देणार का? त्यांच्याकडे टॅलेंट नसलं तरीही?'

इतकंच बोलून पायल थांबली नाही तर तिने तिच्या ट्विटरवरुनही सलमान खानवर घराणेशाहीचे आरोप केले. 'राम राम जी, आयुष शर्माला सलमान खानने लॉन्च केलं कारण त्याने त्याच्या बहीणीसोबत लग्न केलं होतं. यासाठी नाही की त्याच्यात टॅलेंट होतं. अतिशय टॅलेंटेड अभिनेता यासाठी गेला कारण त्याला गँगकडून वाळीत टाकण्यात आलं.'

Ram Ram ji #AyushSharma is launched by #SalmanKhan as he is married to His SISTER not because he is talented. But Salman didn’t know who was #SushantSinghRajput , the extremely talented actor who passed away as he was boycotted by GANG. #PayalRohatgi #nepotisminbollywood pic.twitter.com/09zvrDByBX

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) June 16, 2020