Aishwarya Rai Bachchan Bollywood actress panama paper leak case : बॉलीवूडची सौंदर्यवती ऐश्वर्या रॉयला ईडीनं नोटीस धाडली. पनामा पेपर्स प्रकरणात देखील तिचे नाव आले होते. तिनं विदेशी मुद्रा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ऐश्वर्याचं नाव पनामा पेपर लिक प्रकरणात येताच बॉलीवूडमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. यावरुन वेगळयाच चर्चेला उधाण आले होते.

त्यावेळी ऐश्वर्याची ईडीनं तब्बल पाच तास चौकशी केली होती. ऐश्वर्यावर कायदेशीर कारवाई यामुळे तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. आता पुन्हा एकदा ऐश्वर्या २२ हजारांचा कर न भरल्याप्रकरणी चर्चेत आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरमधील एका गावात ऐश्वर्याची गुंतवणूक आहे.

२०१७ मध्ये जेव्हा ईडीनं परकीय चलनाचे उल्लंघन यावर चौकशी सुरु केली होती. तेव्हा बच्चन कुटूंबियांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. यावर भारतीय रिझर्व बँकेनं बच्चन यांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. यासगळ्या प्रकरणाची मीडियानं मोठ्या प्रमाणात दखल घेतली होती.

