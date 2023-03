By

Ajay Kajol Divorce: बॉलीवूड सेलिब्रिटींचे लिंकअप्स आणि अफेअर्स आपल्यासाठी काही नवे नाहीत. अनेकदा सेलिबच्या अफेअर्स आणि लिंकअप्सच्या बातम्या समोर येतात आणि आपल्याला हैराण करून सोडतात.

बॉलीवूडमध्ये शाहरुख खान-गौरी खान, अजय देवगण-काजोल आणि रितेश देशमुखे-जेनेलिया देशमुख सारखे काही कपल्स आहेत ज्यांनी लोकांसमोर सुखी संसाराची काही उदाहरणं ठेवली आहेत. पण कोणतंच नातं परफेक्ट नसतं..नात्यात अनेक चढ-उतार असतात. (Latest Marathi News)

असंच काहीसं बी-टाऊनचं फेव्हरेट कपल अजय देवगण-काजोल दरम्यान झालं आहे.(Ajay Devgn bholaa Movie Actor when kajol threatened to divorce him ,read inside story)

अजय देवगण आणि काजोल बॉलीवूडच्या फेव्हरेट कपल्सपैकी एक आहेत,पण एक वेळ अशी देखील होती की जेव्हा यांचं नातं घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभं राहिलं होतं. पण त्यावेळी ज्या पद्धतीनं या कपलनं आपलं नातं सावरलं त्यातून खरंच खूप काही शिकण्यासारखं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अजय देवगण कंगना रनौत सोबत त्याच्या वाढणाऱ्या जवळीकतेमुळे चर्चेत होता. काजोल आणि अजय देवगणच्या नात्यात वाद तेव्हा सुरु झाला जेव्हा अजय कंगनासोबत 'वन्स अपॉन ए टाईम' या सिनेमाची शूटिंग करत होता. त्यादरम्यानच दोघे एकत्र आले. त्यावेळी अजय आणि काजोल यांची मुलं न्यासा आणि युग यांचा जन्म झाला होता.

बोललं जातं की जेव्हा काजोलच्या कानावर अजय देवगण आणि कंगनाच्या जवळीकतेविषयीची चर्चा पोहोचली तेव्हा तिनं मुलांसोबत घर सोडण्याची धमकी अभिनेत्याला दिली होती.

News18 च्या रिपोर्टनुसार अजय म्हणाला होता,''मी असं नाही म्हणत की एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स होत नाहीत,पण कधी-कधी मीडिया दोन लोकांना एकत्र पाहिलं की उगाचच नावं जोडतात आणि त्याला वेगळं वळण देतात.

कोणी उगाचच माझं नाव कुणासोबत जोडलं तर ते मला आवडत नाही. तशी परवानगी मी कुणाला देत नाही. मला माझं काम आवडतं,माझं त्याच्यावर प्रेम आहे आणि ते झालं की मी सरळ घरी जातो''.

सध्या काजोल आणि अजय देवगण आपलं वैवाहिक आयुष्य एन्जॉय करत आहेत. अजय आणि काजोलनं 'गुंडाराज', 'इश्क',' दिल क्या करे', 'राजू चाचा',' प्यार तो होना ही था' आणि २०२० मध्ये 'तानाजी- द अनसंग वॉरियर' मध्ये एकत्र काम केलं आहे.

दोघांनी १९९९ मध्ये लग्न केलं आणि २००३ मध्ये त्यांची मोठी मुलगी न्यासाचा जन्म झाला आणि २०१० मध्ये त्यांचा छोटा मुलगा युगचा जन्म झाला. अजयनं आपल्या करिअरची सुरुवात १९९१ साली 'फूल और कांटे' सिनेमातून केली होती.

या सिनेमाच्या यशासोबतच अजयनं 'दिलवाले', 'इश्क', 'हम दिल दे चुके सनम','द लीजेंड ऑफ भगत सिंग','वन्स अपॉन ए टाईम','गोलमाल','सिंघम'सिरीज असे अनेक हिट सिनेमे दिले आहेत.

अजयचा 'भोला' सिनेमा नुकताच रिलीज झाला आहे. या सिनेमात तब्बू सोबत तो पुन्हा एकदा काम करताना दिसणार आहे. या सिनेमातील अॅक्शन सीन्स जोरदार चर्चेत आहेत.