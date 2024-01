Ajay Devgn: "माझ्या आतला मावळा जागवला!", 'तान्हाजी' ला ४ वर्ष होताच अजयने केले छत्रपती शिवरायांचे स्मरण

The memories & lessons I learnt on the sets of Tanhaji awakened my inner मावळा! The power of माय भवानी and छत्रपती शिवाजी महाराज still gives me the strength to be Tanhaji in real life to face any challenges.



जय भवानी! जय शिवाजी! #4YearsOfTanhajiTheUnsungWarrior pic.twitter.com/imv0WHKXns