अजय देवगण-काजोल या हिट जोडीला रील आणि रिअल लाईफमध्ये झाली २२ वर्ष पूर्ण.. शेअर केला एक खास व्हिडिओ..

मुंबई- अभिनेता अजय देवगण त्याच्या वैयक्तिक आणि प्रोफेशनल अशा दोन्ही गोष्टींसाठी लाईमलाईटमध्ये असतो. अजय त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात जेवढा शांत आणि साधा आहे तितकाच पडद्यावर तो एक जबरदस्त अभिनेता आहे.नकतंच अजय देवगण आणि काजोल यांच्या 'प्यार तो होना ही था' या सिनेमाला २२ वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने अजयने सोशल साईटवर एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे.

अजय देवगण आणि काजोल यांची जोडी पडद्यावर प्रेक्षकांना पाहायला आवडते. या जोडीचे अनेक चाहते आहेत. त्यांच्या चाहत्यांना जेवढे ते ऑनस्क्रीन आवडतात तेवढेच ते या जोडीला ऑफस्क्रीनही पसंत करतात. दोघांनी एकत्र अनेक हिट सिनेमे दिले ज्यामध्ये 'प्यार तो होना ही था' या सिनेमाचा समावेश आहे. हा सिनेमा १५ जुलै १९९८ ला रिलीज झाला होता. अजयने एक खास व्हिडिओ शेअर करत सांगितलंय की त्यांच्या रिअल आणि रील लाईफला १५ जुलै रोजी २२ वर्ष पूर्ण झाली.

22 years in real and reel.

Pyaar To Hona Hi Tha @itsKajolD pic.twitter.com/TKmVfRiU8h — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 15, 2020

ट्विटरवर अजयने सिनेमाच्या शूटींग दरम्यानचा एक जुना व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला 'प्यार तो होना ही था' हे गाणं वाजत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करुन अजय देवगणने काजोलला टॅग केलं आहे. विशेष म्हणजे या सिनेमाच्या रिलीज नंतर या दोघांनी एकमेकांसोबत लग्न केलं होतं.

अजय आणि काजोलने २४ फेब्रुवारी १९९९ मध्ये लग्न केलं होतं. आज या जोडीला दोन मुलं आहेत. मुलाचं नाव युग तर मुलीचं नाव निसा आहे. सिनेमांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, गेल्या वर्षी काजोल आणि अजय एकत्र 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरिअर' या सिनेमात दिसून आले होते. सध्या लॉकडाऊनमुळे हे दोघंही त्यांच्या मुलांसोबत घरात वेळ घालवत आहेत.

