By

Akanksha Dubey Suicide Update: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबेच्या आत्महत्ये प्रकरणात जो तपास सुरु आहे त्याविषयी तिची आई मधु दुबे या संतुष्ट नाहीत असं समोर आलं आहे. त्यांनी पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर अनेक प्रश्न उठवले आहेत. आकांक्षाची आई मधुनं दावा केला आहे की पोलिस आरोपी समर सिंगला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मधु दुबे यांनी कोर्टाकडे याचना केली आहे की त्यांच्या मुलीच्या केसचा तपास हा कोर्टाच्या निगराणी खाली केला जावा जेणेकरुन आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा मिळेल आणि तो हातातून सुटून जाणार नाही.

आकांक्षाच्या आईनं दावा केला आहे की समर सिंगनं त्यांच्या मुलीचा अश्लीव व्हिडीओ बनवला आणि त्यानंतर तो तिला ब्लॅकमेल करत होता. समर सिंगने २१ मार्च रोजी आकांक्षाला इतर कुणासोबत काम केल्यावर जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली होती. (Akanksha Dubey Mother alleges samar singh threatened to murder actress blackmailed her through video)

मधू दुबे यांचं असं देखील म्हणणं आहे की या प्रकरणात अद्याप त्यांची साक्ष घेतली गेलेली नाही. आकांक्षाच्या केस संदर्भात याचिका करताना त्यात तिच्या आईनं केसचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती की त्यांनी कोर्टात आकांक्षाच्या केस संदर्भातील फाईल्ससोबत हजर रहावे.

मधु दुबे यांच्या मागणीचा विचार करत कोर्टानं आता सारनाथ पोलिस ठाण्याला आकांक्षा दुबे केस प्रकरणातील स्टेटस समोर आणणारा रीपोर्ट सादर करण्यास सांगितले आहे.

मधु दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांची मुलगी आकांक्षा दुबे आणि समर सिंगची ओळख कधी झाली आणि कसं त्यानं तिला त्याच्या जाळ्यात ओढलं याविषयी सविस्तर सांगण्यातआलं आहे.

मधु दुबे यांनी म्हटलं आहे की तीन वर्षापूर्वी आकांक्षा आणि समर सिंगची भेट झाली होती. आकांक्षाच्या आईचा आरोप आहे की समर सिंगनं आकांक्षाला लग्नाचं खोटं आमिष दाखवत तिच्यासोबत शारिरीक संबंध ठेवले आणि त्याचे अश्लील व्हिडीओ रेकॉर्ड केले.

मधु दुबे पुढे म्हणाल्या की,''समर सिंग त्याच व्हिडीओच्या आधारावर आकांक्षाला ब्लॅकमेल करत होता. समरने आकांक्षाला जबरदस्ती करत अनेक व्हिडीओत काम करण्यास भाग पाडले आणि त्यापासून जी कमाई झाली ती आपल्याजवळ ठेवली''.

आकांक्षा दुबेच्या आईनं दाखल केलेल्या याचिकेत हे देखील म्हटलं गेलं आहे की, आकांक्षा समर सिंगला विरोध करायची तेव्हा तो तिला खूप मारायचा. आकांक्षाला समर सिंगनं तिचा अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली होती.

तर समर सिंग आणि त्याचा भाऊ गायक संजय सिंग अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. पोलिसांनी ६ एप्रिलला दोघांच्या विरोधात लूकआऊट नोटिस जारी केलं आहे. बातमी आहे की पोलिस आता या दोघांना पकडून देणाऱ्यास बक्षिसाची घोषणा करू शकतात.