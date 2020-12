जावईबापूंनी केलं सासूचं कौतूक! म्हणाला, ख्रिस्तोफरनं प्रशंसा केली आणखी काय हवं

मुंबई - हॉलीवूडचा प्रसिध्द दिग्दर्शक ख्रिस्तोफर नोलान हा त्याच्या आगळ्या वेगळ्या धाटणीचे चित्रपट तयार करण्यासाठी प्रसिध्द आहे. त्यानं आजवर केलेल्या चित्रपटांना जागतिक पातळीवर जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याचा खास असा चाहता वर्गही आहे. विशेषत; साय फाय या जॉनरचे चित्रपट तयार करणा-या नोलानचा नुकताच एक नवीन चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. त्यात काम केलेल्या बॉलीवूड अभिनेत्रीची त्याने केलेली प्रशंसा चर्चेचा विषय बनली आहे.

ख्रिस्तोफर नोलानचा टेनेट प्रदर्शित झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चाहते त्याच्या या चित्रपटाची वाट पाहत होते. अखेर हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तो कमालीचा लोकप्रियही झाला आहे. नोलानच्या चित्रपटात बॉलिवूडच्या प्रसिध्द अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांनी काम केलं आहे. नोलाननं त्यांची प्रशंसा करणारी एक पोस्ट शेयर केली आहे.तसेच कपाडिया यांच्या डायरीत त्यानं त्यांच्याविषयी गौरवोदगार काढले आहेत.

Here’s my proud son-in-law moment! #ChristopherNolan pens a heartfelt note to #DimpleKapadia on the eve of their release.Had I been in her place,I wouldn’t have been able to move in awe but having watched her working her magic in #Tenet,I couldn’t be more happy and proud of Ma pic.twitter.com/EgSehxio1I

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 5, 2020