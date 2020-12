अक्षय कुमार देणार शाहरुखच्या 'पठाण' सिनेमाला टक्कर

मुंबई- अक्षय कुमार बॉलीवूडच्या त्या अभिनेत्यांपैका एक आहे जो त्याच्या अनेक सिनेमांमधून सामाजिक संदेश देत असतो. वर्षभरात जास्त सिनेमे करण्यामध्ये अक्षय कुमारचा नंबर पहिला लागतो. अक्षय आत्तापर्यंत ऍक्शन सिनेमापासून ते कॉमेडी सिनेमापर्यंत वेगवेगळ्या जॉनरमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. आता तर अक्षय कुमार त्याच्या आगामी सिनेमामधून शाहरुख खानच्या आगामी 'पठाण' या सिनेमाला टक्कर देणार आहे. हे ही वाचा: अभिनेता सोनू सूदमुळे 'तो' तरुण १२ वर्षांनंतर राहणार स्वतःच्या पायावर उभा बॉलीवूडचा किंग खान शाहरुख झिरो या सिनेमानंतर दोन वर्षांच्या मोठ्या गॅपने पठान या त्याच्या आगामी सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात शाहरुख खान डबर रोल साकारणार असल्याचं कळतंय. तर दुसरीकडे अक्षय कुमारने देखील त्याच्या आगामी सिनेमात डबल रोल साकारण्याची तयारी सुरु केली आहे. अक्षय कुमारचा हा सिनेमा साय-फाय म्हणजेच सायंश फिक्शन सिनेमा असेल. या सिनेमात स्पेशल इफेक्ट्स आणि वीएफएक्सचा वापर केला जाईल. अक्षय कुमारने त्याच्या या आगामी सिनेमासाठी पुन्हा एकदा जगन शक्तीसोबत हातमिळवणी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सिनेमात स्पेशल इफेक्ट्स आणि वीएफएक्सचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यात येणार आहे. दिग्दर्शक जगन शक्तीसोबत अक्षय कुमारचा हा दुसरा सिनेमा आहे. याआधी त्याने 'मिशन मंगल' या सिनेमात त्यांच्यासोबत काम केलं होतं. या सिनेमाचं शिर्षक अजुन समोर आलेलं नाही. या सिनेमाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर हा एक बिग बजेट सिनेमा असेल. सिनेमाचं शूटींग आणि इतर कलाकारांबाबतची माहिती अजुन समोर आलेली नाही. केवळ कथा, दिग्दर्शक आणि अक्षय कुमार तयार आहेत. असं म्हटलं जात आहे की सिनेमाचं शूटींग पुढच्या वर्षी २०२१ च्या शेवटाला सुरु होईल. सायंस फिक्शन हा एक असा जॉनर आहे ज्यामध्ये आत्तापर्यंत अक्षय कुमारचा एकही सिनेमा हिट होऊ शकलेला नाही. तेव्हा या सिनेमाची चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. akshay kumar play double role in next with jagan shakti science fiction movie

