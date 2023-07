Akshay Kumar on Manipur: घृणास्पद कृत्य..! मणिपूर दुर्देवी घटनेवर अक्षय कुमारचा तीव्र संताप

Akshay Kumar on Manipur Incident News: मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसतोय. कारण गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासुन जातीय दंगली उसळल्यानंतर आता नुकतीच माणुसकीला लाज आणणारी घटना समोर आल्याने सर्वांना धक्का बसलाय.

याशिवाय काही महिलांना विवस्त्र करत त्यांची रस्त्यावरुन धिंड काढण्यात आल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

अशातच बॉलीवुडचा सुपरस्टार अभिनेता अक्षय कुमारने मणिपूरमधील या दुर्दैवी घटनेबद्दल संताप व्यक्त केलाय.

(Akshay Kumar REACTS 1st Time To Manipur Violence, Says 'Disgusted, Shaken To See Video)

मणिपूर दुर्घटनेबद्दल काय म्हणाला अक्षय कुमार?

20 जुलै रोजी सकाळी अधिकृत ट्विटर हँडलवर घडलेल्या घटनेचा संदर्भ देत अक्षय कुमार म्हणाला, "मणिपूरमधील महिलांवरील हिंसाचाराचा व्हिडिओ पाहून धक्का बसला, तिरस्कार वाटला.

मला आशा आहे की दोषींना इतकी कठोर शिक्षा होईल की कोणीही पुन्हा असे घृणास्पद कृत्य करण्याचा विचार करणार नाही." असं अक्षय म्हणाला

मणिपूर दुर्दैवी घटना नेमकी काय?

मणिपूरमधील कांगपोकपी जिल्ह्यात ४ मे रोजी हा प्रकार घडला असून याचे व्हिडिओ गुरुवारी आयटीएलएफच्या आंदोलनादरम्यान व्हायरल करण्यात आले.

यामध्ये काही पुरुष हे दुसऱ्या आदिवासी समाजातील दोन असहाय्य महिलांना विवस्त्र करुन त्यांच्या शरिराला स्पर्श करत होते,

याद्वारे त्यांचा विनयभंग करत असल्याचा दावा इंडिया टुडेनं आपल्या वृत्तामध्ये केला आहे. या महिलांवर सामुहिक अत्याचार करत त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आल्याचं टाइम्स नाऊनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

