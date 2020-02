''आता गुन्हेगारीला थारा नाही..आ रहे है पोलिस''

पुणे : अक्षय कुमारच्या 'सुर्यवंशी' हा पोलिसांवर आधारित चित्रपटाची रिलिज डेट फायनल झाली आहे. आधी हा चित्रपट 27 मार्चला रिलिज होणार अशी चर्चा सुरु होती. मात्र, आता तीन दिवस आधी म्हणजे 24 मार्चला होणार आहे. विशेष म्हणजे 'सुर्यवंशी' हा बॉलिवूडमधील पहिला चित्रपट आहे जो रिलिज झाल्यानंतर मुंबईमध्ये 24/7 पाहता येणार आहे.

अक्षय कुमारने ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर करुन या रिलिज डेटवर शिक्तामोर्तोब केला आहे. ''आता गुन्हेगारीला थारा नाही..आ रही है पोलिस'' असे कॅप्शन दिले आहे. या व्हिडिओमध्ये अक्षय कुमार, रणवीर सिंह आणि अजय देवगण, कॅटरिना कैफ दिसत आहेत. हा व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर काही वेळातच व्हायरल झाला आहे. #SooryavanshiOn24thMarch असा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड होत आहे.

'सिंबा'च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर दिग्दर्शक रोहित शेट्टी पुन्हा एकदा थ्रिलींग आणि अॅक्शनपट 'सुर्यवंशी' घेऊन येत आहे. पोलिसांवर आधारित 'सूर्यवंशी' हा चित्रपटानिमित्त रोहित शेट्टी आणि खिलाडी अक्षय कुमार एकत्र येत आहेत. यामध्ये अजय आणि रणवीर सिंह कॅमिओ रोलमध्ये दिसणार आहे. सिंबामध्ये अक्षय कॅमिओ रोलमध्ये दिसला होता. त्यातच त्याने 'सूर्यवंशी'ची झलक दिली होती.

Ain't no time for crime 'coz Aa Rahi Hai Police! #Sooryavanshi releasing worldwide on 24th March. #SooryavanshiOn24thMarch

Trailer out on 2nd March, 2020.@akshaykumar @ajaydevgn #KatrinaKaif #RohitShetty @karanjohar @RelianceEnt @RSPicturez @DharmaMovies pic.twitter.com/jfu8hegGLk

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 24, 2020