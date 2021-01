तांडव झाला ट्रोल, हिंदू देवतांची केली बदनामी; पहिली 15 मिनिटे फारच वादग्रस्त 

मुंबई - भारतात प्रदर्शित होणा-या बहुतांशी मालिका आणि चित्रपट यांना टीकेचा सामना करावा लागला आहे. जात, धर्म, लिंग, भाषा, परंपरा, संस्कृतीच्या नावाखाली नको त्या गोष्टी सादर करुन जनमाणसांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. आज तांडव ही चर्चेत असणारी मालिका प्रदर्शित झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या मालिकेची उत्सुकता प्रेक्षकांना होती. मालिका पाहून त्यातील काही गोष्टींवर प्रेक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे.

तांडव या मालिकेतून हिंदू देव देवतांचा अपमान झाल्याची कडवट प्रतिक्रिया नेटक-यांनी दिली आहे. मालिकेच्या माध्यमातून जेएनयुचे केलेले समर्थन, देवतांच्या तोंडी घातलेले वादग्रस्त संवाद यामुळे त्यावर नेटक-यांनी तोंडसुख घेतले आहे. क्रिएटिव्हीटी आणि कलेच्या नावाखाली प्रोप्रगंडा करण्याचे काम सुरु केले आहे. ते कृपया थांबविण्याची गरज आहे. पहिल्या भागातील 20 मिनिचे पाहिल्यानंतर मालिकेत काय आहे याचा अंदाज आल्याशिवाय राहत नाही. एका वेगळ्या प्रकारचा प्रपोगंडा करण्याचे काम यानिमित्तानं केले जात आहे असेही नेटक-यांनी म्हटले आहे.

Tandav on @PrimeVideoIN. Directed by @aliabbaszafar.

A hardcore anti-hindu agenda converted into a web series. Shri Ram and Shiva openly abused and ridiculed. Shiva says "What The Fcuk".

THEY HATE HINDUS, AND HINDUS PROMOTE THEIR SHOWS.#UninstallAmazonPrimeVideo pic.twitter.com/RcZu7PtQq4

— Secularism Of Bollywood (@SecularBolly) January 14, 2021