By

Ali Fazal And Richa chaddha Wedding: ऋचा चड्ढा आणि अली फझलच्या लग्नाच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. पण आता आम्ही तुमच्यासमोर त्यांच्या लग्नाची(Wedding) इत्तंभूत माहिती समोर आणली आहे. आपण सगळेच ऋचा आणि अली कधी सात फेरे घेतायत याची वाट पाहत आहोत. आता कळंतय ते आनंदाचे क्षण लवकरच येणार आहेत. ऋचा चड्ढा आणि अली फझल लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत.(Ali Fazal And Richa chaddha Wedding reception to host 400 guests-Inside details)

हेही वाचा: Taarak Mehta: निर्मात्याविरोधात शैलेश लोढांची पोस्ट, म्हणाले,'तू नेहमीच...'

अली आणि ऋचा २०२१ मध्येच खरंतर लग्न करणार होते, परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे त्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या राहिल्या. आता दोघांनी अखेर यावर्षी लग्न करण्याचं निश्चित केलं. ऋचा आणि अली यावर्षी सप्टेंबरमध्ये लग्न करणार आहेत. लग्नानंतर मुंबईत हे कपल रीसेप्शन देणार असून त्यात फक्त ४०० पाहुण्यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे.

हेही वाचा: Deepika Padukone ची बहीण चर्चेत, अनिशा पदूकोण आहे 'देशाचा गौरव'

अली फझल आणि ऋचा चड्ढाच्या लग्नाचे सगळे सोहळे मुंबई आणि दिल्लीत पार पडणार आहेत. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ऋचा आणि अली दिल्लीमध्ये लग्न करणार आहेत. दिल्लीमध्ये दोघांचे कुटुंबिय लग्नसोहळ्यात सामिल होणार आहेत. त्यानंत मुंबईत होणारा लग्नसोहळा हा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडेल. याआधी मेहेंदी,संगीत हे सोहळे होतील. लग्नानंतर रीसेप्शन पार्टी होणार असून त्यामध्ये ३५० ते ४०० पाहुणे सामिल होणार आहेत. बोललं जात आहे की पाहुण्यांना निमंत्रण पत्रिका देखील पोहोचल्या आहेत.

हेही वाचा: 'तेव्हा माझं तोंड बंद केलं गेलं...',अनुराग कश्यपचा गौप्यस्फोट

याआधी अली फझलने लग्नाविषयी माहिती देताना सांगितलं होतं की जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तो त्याच्या मित्रांसोबत एक सेलिब्रेशन पार्टी प्लॅन करणार होता. कारण त्यानंतर ऋचा आणि अली आपल्या हातातील प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यात बिझी होणार होते.

हेही वाचा: Sushmita Sen च्या भावाची घटस्फोटातून माघार, तुटता तुटता टळलं...

दोघांच्या सिनेमांविषयी बोलायचं झालं तर अली आणि ऋचा दोघं 'फुकरे ३' मध्ये एकत्र दिसणार आहेत. या व्यतिरिक्त अली 'खुफिया','बांवरे', 'हॅप्पी अब भाग जाएगी' हे बॉलवूड प्रोजेक्ट तर 'कंधार' हा हॉलीवूडचा प्रोजेक्ट करत आहे. तर ऋचा चड्ढा 'अभी तो पार्टी शुरु हुई है' मध्ये काम करत आहेत. हे दोघे मिळून 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' या सिनेमाची निर्मिती देखील करत आहेत.