'सडक 2' चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरसह रिलीज डेटची घोषणा

मुंबई: दिग्दर्शक महेश भट यांचा सडक २ हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार हे काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र तो कोणत्या तारखेला येणार याबाबत प्रस्नचिन्ह निर्माण झाल होते. मात्र २८ ऑगस्टला हा चित्रपट डिस्नी हॉटस्टारवर प्रदर्शित होत आहे. आलिया भटने ही माहिती आपल्या सोशल मीडियावर दिली आहे.

महेश भट यांनी १९९१ मध्ये सडक हा चित्रपट बनविला होता. यामध्ये संजय दत्तची मुख्य भूमिका होती. आता त्याचाच सिक्वेल सडक २ हा चित्रपट बनविला आहे. हा चित्रपट तयार आहे आणि आता चित्रपटगृहे बंद असल्यामुळे तो ओटीटीवर प्रदर्शित केला जाणार आहे.

Sadak 2, the road to love streaming on @DisneyPlusHotstarVIP from 28 August #DisneyPlusHotstarMultiplex #AdityaRoyKapur @poojab1972 #MukeshBhatt #SuhritaSengupta @mohankapur #akshayanandd pic.twitter.com/nbLPnSOx35

— Alia Bhatt (@aliaa08) August 6, 2020