'कमला पसंत का कमाल' चाहत्याच्या टीकेवर अमिताभ बच्चन संतापले, म्हणाले..

Amitabh bachchan : अमिताभ बच्चन यांची भाषाशैली, त्यांचे शब्दांवरील प्रभुत्व अवघ्या जगाला ठाऊक आहे. ते आपल्या चाहत्यांशीही अशाच मधुर शब्दात संवाद साधत असतात. सोशल मिडियावर ते बऱ्यापैकी चाहत्यांशी जोडलेले आहेत. पण नुकतेच एका चाहत्याने त्यांच्यावर टीका केली. काही वर्षांपूर्वी अमिताभ यांनी केलेल्या एका गुटखा ब्रॅंडच्या जाहिरातीवरुन त्यांनी अमिताभ बच्चन यांना सुनावले. यावर अमिताभ गप्प बसले नाहीत. त्यांनीही संबधित चाहत्याला सडेतोड उत्तर देत त्याचे तोंड बंद केले. (Amitabh bachchan anserd to trollers ) (amitabh bachchan answered to trollers says what was being promoted was elaychi not gutka)

अमिताभ सोशल मिडियावर चांगलेच सक्रिय असतात. ते आपल्या फेसबूक आणि ट्विटर अकाऊंट वरुन कधी चाहत्यांना शुभेच्छा देतात तर कधी एखाद्या विषयावर भाष्य करतात. बऱ्याचदा ते चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांना उत्तरेही देतात. पण खरच अमिताभ बच्चन आपल्याशी बोलत असतील का यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही. अमिताभ बच्चन यांच्या ऐवजी कुणीतरी भलताच माणूस आपल्याशी बोलत असेल अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये आहे. परंतु सोशल मिडियावर माझ्या खात्यावरून मी स्वतः तुमच्याशी बोलतो आहे हे सांगणारी पोस्ट अमिताभ यांनी लिहिली.

यामध्ये ते लिहितात, 'इहाँ लिखो या उहाँ लिखो, कहें , भूत लिखत हैं तुमहरे ; ना हीं हमरे पास भूत , औ' ना हीं प्रेत के पुतरे !! मिल जा ये यदि, कौनो दिन, तो पकड़ के धरना ओका, देखें ससुरा, कहाँ बैठ के, करत है इ सब घपला ! देखो , खुदय लिखत छापत हैं हम तो, इतना जान लो मौसी, कभी काम नहीं मिले हमें तो (please), रख लेना हमें चपरासी !! सादर प्रणाम' म्हणेचच 'मी जिथे लिहतो तव स्वतः लिहितो. माझ्याकडे कोणतीही दुसरी व्यक्ती लिहिण्यासाठी नाही. (भूत) जर तसं कुणी असेल आणि तुम्हाला सापडला तर त्याला धरा. त्यामुळे मीच माझ्या पोस्ट लिहितो. मला कधी कुणी काम दिले नाही तर तुम्ही मला कामाला ठेऊ शकता,' असे अमिताभ यांनी गंमतीने म्हंटले आहे. (amitabh bachchan facebook post)

यावर एका चाहत्याने मात्र तारतम्य सोडून टीका केली आहे. 'बहुत गम्भीर लेखन! अद्भुत!! इतना गम्भीर चिंतन कर कैसे लेते हैं सर!! समझा- कमला पसन्द का कमाल है!!!!' असे त्या चाहत्याने लिहिले आहे. म्हणजेच 'तुम्ही इतकं चांगलं कसं लिहू शकता.. ही कमला पसंतची कमाल आहे का' अशी खोचक टीका या चाहत्याने केली आहे. काही वर्षांपूर्वी अमिताभ यांनी कमाल पसंत या ब्रॅंडची जाहिरात केली होती. (amitabh bachchan kamala pasand advertise)

परंतु चुकीच्या माहितीच्या आधारावर अमिताभ यांच्यावर टीका झाल्याने अमिताभ यांनीही चाहत्याला चांगलेच सुनावले. ते म्हणतात, 'आचार्य जी ! आप महानुभाव हैं, कश्यप भी है, आप के मुख से कटाक्ष शोभा नहीं देता । हम तो साल भर पहले, जब से हमने ये कमला का प्रचार किया, उस दिन से उनका पूरा पैसा लौटा दिया है, और contract भी cancel कर दिया है, उनके signature के साथ । फिर भी जब उनका प्रचार चलता रहा, तो हमने उनको कहा रोकने को, तो उन्होंने कहा की, TV channel पे उनका contract, काट नहीं सकते, तो कुछ दिन तक चला, और अब उन्होंने बंद कर दिया है ।और सुनिए, जिसका प्रचार हो रहा था, वो एलाइची थी गुटका नहीं'

याचा अर्थ असा की, 'तुम्ही आचार्य आहात त्यामुळे तुमच्या मुखात अशी भाषा शोभत नाही. ज्या दिवशी या जाहिरातीसाठी काम केले त्याच दिवशी जाहिरातीसाठी घेतलेले पैसे परत केले. शिवाय करारही रद्द केला. पण संबधित कंपनीने वाहिनीशी केलेला करार रद्द होऊ शकला नाही म्हणून ती जाहिरात सुरू राहिली आणि नंतर ती बंद झाली. आणि विशेष म्हणजे मी ज्यासाठी जाहिरात केली होती तो गुटखा नव्हता तर इलायची होती,' असे अमिताभ यांनी म्हंटले आहे.