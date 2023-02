Amitabh Bachchan: बंगल्याबाहेर चाहत्यांची तूफान गर्दी.. हात जोडत अमिताभ म्हणाले..

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड सेलेब्रिटींना भेटण्यासाठी चाहते अक्षरशः जीवाचं रान करत असतात, मग कधी त्यांच्या घराबाहेर जाऊन उभे राहतात तर कधी त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांना काढून त्यांची दुरूनच भेट घेऊन समाधान मिळवतात. कलाकारांनाही आपल्या चाहत्यांचे प्रेम महत्वाचे असल्याने तेही अगदी वेळात वेळ काढून जमेल तसं चाहत्यांना भेटतात. पण बिग बी म्हणजेच अमिताभ बच्चन गेली 40 वर्षे दर रविवारी आपल्या चाहत्यांना भेटतात, त्याचाच हा किस्सा आज त्यांनी पोस्ट करून सांगितला आहे.

अमिताभ बच्चन यांच्या 'जलसा' बंगल्या बाहेर दर रविवारी मोठ्या संख्येनं चाहत्यांची गर्दी जमा होते. अमिताभ देखील चाहत्यांना निराश करत नाहीत. ते आवर्जून या भेटीसाठी उपस्थित राहतात आणि जमलेल्या गर्दीपुढे नतमस्तक होतात. 1982 पासून हा भेटीचा कार्यक्रम आजपर्यंत सुरूच आहे. कधी गर्दी कमी असते तर तूफान जमाव होतो. काल 19 फेब्रुवारी रोजी चाहत्यांची तोबा गर्दी झाली. त्याचेच काही फोटो अमिताभ यांनी शेयर केले आहेत.

रविवारी 19 फेब्रुवारी रोजी चाहत्यांची तोबा गर्दी अमिताभ बच्चनच्या बंगल्याबाहेर जमा झाली होती,तेव्हा बिग बी यांनी देखील त्यांची मोठ्या प्रेमानं भेट घेतली. चाहत्यांना अभिवादन करताना अमिताभ यांनी आधी आपला हात उंचावला आणि मग आपले दोन्ही हात जोडत सर्वांना नमस्कार केला. यावेळी चाहत्यांवरील प्रेमासोबतच त्यांच्याप्रती असलेला आदरही अमिताभ यांच्या कृतीतून दिसला.

सोबत फोटो शेयर केलेले पोस्ट मध्ये अमिताभ म्हंटले आहेत, 'हे प्रेम.. जे 1982 पासून प्रत्येक रविवारी मला भरभरून अनुभवता येतं. या प्रेमपुढे मी हात जोडून आणि गुडघे टेकून नतमस्तक आहे. ये प्यार , हर इतवार .. आभार आभार आभार .. परम आभार' असे त्यांनी लिहिले आहे. त्यांची ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून त्याचे कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.