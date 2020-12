अमिताभ बच्चन यांनी रेमो डिसुजासाठी केलं खास ट्वीट

मुंबई- प्रसिद्ध कोरिओग्राफर, दिग्दर्शक रेमो डिसूजाला ११ डिसेंबर रोजी हृदयविकाराचा झटका आला होता त्यानंतर त्याला मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रेमोला आयसीयुमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. सध्या त्याच्यावर हॉस्पिटलमध्येच उपचार सुरु आहेत. सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकरांनी रेमोच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे. यातंच बॉलिवूडचे शेहनशाह अमिताभ बच्चन यांनी देखील रेमोसाठी खास ट्विट केलं आहे.

बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवर एका चाहत्याने शेअर केलेला व्हिडीओ रिट्विट केला आहे. हा व्हिडीओ रिट्विट करत त्यांनी कॅप्शन देखील दिलं आहे. ‘रेमो लवकर बरा हो, तू लवकर बरा व्हावा म्हणून मी देवाकडे प्रार्थना करतो आणि तुम्ही सर्वांनी रेमोसाठी प्रार्थना केली त्याबद्दल तुमचे आभार’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. एका यूजरने ट्विटरवर शेअर केलेला हा व्हिडीओ रिऍलिटी शोमधील आहे. या व्हिडीओमध्ये स्पर्धकांचा परफॉर्मन्स पाहून रेमो त्यांची स्तुती करतोय असं दिसून येतंय.

.. get well Remo .. prayers !! and thank you for your wishes https://t.co/YpB5uS9zEe

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 13, 2020