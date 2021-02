बिग बी 46 वर्षानंतर दीवारच्या सेटवर, 'मे डे' च्या शुटिंगसाठी

मुंबई - हिंदी चित्रपटांच्या इतिहासात अजरामर झालेला चित्रपट म्हणून दीवारचे नाव घ्यावे लागेल. त्यातील संवाद, कथानक, जबरदस्त अभिनय यामुळे दीवारला अमाप लोकप्रियता मिळाली होती. आजही बॉलीवूडमधल्या सर्वोत्तम 10 चित्रपटांमध्ये दीवारचे नाव घेतले जाते. त्यात महानायक अमिताभ बच्चन, शशी कपूर, निरुपमा रॉय यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. दीवारची आता चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे या चित्रपटाचे चित्रिकरण ज्याठिकाणी झाले त्या जागी तब्बल 46 वर्षांनी बिग बी पुन्हा शुटिंग करणार आहेत.

बॉलीवूडमधील एक आयकॉनिक मुव्ही म्हणून दीवारकडे पाहिले जाते. आता दीवार चित्रपटाचे जिथे चित्रिकरण झाले होते तिथे अजय आणि अमिताभ यांच्या मे डे नावाच्या चित्रपटाची शुटिंग सुरु आहे. सध्या हे दोन्ही कलाकार या चित्रपटाच्या चित्रिकरणात कमालीचे व्यस्त आहे. अमिताभ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर करुन त्यात आपण दीवार 1975 आणि आता मे डे 2021 अशा आशयाची एक कॅप्शन दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, Deewar 1975 .. Mayday 2021 .. looking back in time .. the same corridor .. the same location .. so many film shoots here of several films of mine .. but today .. this came up

मे डे ची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. त्याबदद्ल प्रेक्षकांना कमालीची उत्सुकता आहे. जिथं दीवारचे चित्रिकरण सुरु होते आणि मला शशी कपूर यांनी गोळी मारली होती. असे दृश्य याठिकाणी चित्रित करण्यात आले होते. आज त्या घटनेला 42 वर्षे झाली आहेत. हा प्रवास 1979 ते 2021 असा आहे. बच्चन यांचा हा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. मागील वर्षी मे डे च्या चित्रिकरणाला सुरुवात झाली होती. हैदराबादमध्ये या चित्रपटातील महत्वाचा भाग चित्रित करण्यात आला होता. अजय देवगण या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहे. अमिताभ आणि अजय यांना पडद्यावर एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहे.