Amol Kolhe: अन् क्षणात अमोल कोल्हेंनी त्या चिमूकल्याचे पाय धरले.. Video होतोय व्हायरल..

amol kolhe viral video shivputra sambhaji : सध्या डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या 'शिवपुत्र संभाजी' या महानाट्याचे महाराष्ट्र भरात जोरदार प्रयोग सुरू आहेत. औरंगाबाद, कोल्हापूरनंतर आता हा दौरा कराड मध्ये आला होता. पण यावेळी कराड मध्ये जोरदार प्रयोग रंगला.

विशेष म्हणजे अमोल कोल्हे यांचा अपघात होऊनही त्यांनी प्रयोग थांबवला नाही. कराडच्याच एका प्रयोगा दरम्यान मंचावर प्रवेश घेताना घोड्याचा पाय दुमडला आणि अमोल कोल्हे यांच्या पाठीला गंभीर दुखापत झाली. पण त्यांनी शो रद्द न करत प्रयोग सुरू ठेवला. त्याबद्दल त्यांचे खूप कौतुक केले गेले.

याच प्रयोगातील एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये अमोल कोल्हे चक्क एका चिमूकल्याचे पाय धरत आहे. त्यांनी नेमकं का असं केलं ते हा व्हिडिओ पाहून समजेलच..

(Amol kolhe touch feet of the kid who dressed up like shivaji maharaj in shivputra sambhaji natak drama)

या व्हिडिओमध्ये दिसतं की अमोल कोल्हे प्रेक्षकांची भेट घेताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे या नाटकाला अनेक प्रेक्षक आपल्या मुलांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात घेऊन येतात. असाच एक चिमुकला अमोल कोल्हे यांना भेटायला येतो आणि त्याला बघता क्षणी अमोल कोल्हे त्याच्या पाया पडतात.

त्या क्षणी ते बाळ महाराजांच्या वेशात असल्याने त्याला महाराजांइतकच महत्व आहे. म्हणून खासदार डॉ. अमोल कोल्हे अशा रूपात येणाऱ्या प्रत्येक मुलाच्या पाया पडतात त्यांना वाकून मुजरा करतात. आणि जर चुकून ते लहान मुल अमोल कोल्हे यांच्या पाया पडू लागलं तर अमोल कोल्हे त्याला अडवतात आणि सांगतात की, 'तुम्ही पाया पडायचं नाही.. पाया मी तुमच्या पडणार..''

या प्रयोगा नंतर अमोल कोल्हे सध्या सक्तीच्या विश्रांतीवर आहेत. त्यांच्यावर काही उपचार देखील करण्यात आले. आता ११ ते १६ मे दरम्यान पुन्हा एकदा नाटकाच्या प्रयोगासाठी अमोल कोल्हे सज्ज झाले आहेत.