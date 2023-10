Prasad - Amruta: जावई माझा भला! मुलगी सासरी जाण्याच्या कल्पनेत अमृताची आई भावूक. प्रसाद म्हणाला, "लग्नानंतर पण..."

By

Prasad Jawade - Amruta Deshmukh: प्रसाद जवादे आणि अमृता देशमुख यांच्या लग्नाची सर्वांना उत्सुकता सर्वांना आहे. प्रसाद - अमृता यांंचा साखरपूडा काहीच दिवसांपुर्वी झाला. आता दोघेही एकमेकांशी लग्न करण्यात उत्सुक आहेत.

प्रसाद - अमृता एकमेकांचे फोटो सोशल मिडीयावर शेअर करत असतात. दोघे एकमेकांच्या फोटोंवर कमेंट करत असतात. अशातच प्रसादने होणाऱ्या सासूबाई म्हणजेच अमृताच्या आईच्या फोटोखाली केलेली कमेंट चर्चेत आहे.

अमृताची आई लेकीच्या आठवणीने भावूक

झालंय असं की, अमृता सध्या अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे सोबत नियम व अटी लागू या नाटकात काम करतेय. या नाटकाचा सध्या अमेरिका दौरा आहे. अशातच मुलीच्या आठवणीने आई भावूक झालेल्या दिसल्या. त्यांनी अमृतासोबतचा फोटो पोस्ट करुन कॅप्शन लिहीलंय की, नाटकाचा अमेरिका दौरा जरा जास्तच मोठा होता... नाही का.. लग्नाआधीच लेक सासरी गेल्याचा feel येतोय मला.. Miss u soo much अमृता.. भेटू लवकरच...

होणाऱ्या सासूबाईंना प्रसादचा भन्नाट रिप्लाय

अमृताच्या आईच्या फोटो आणि कॅप्शनवर प्रसादने रिप्लाय केलाय की, "लग्नानंतरपण सासरी जाण्याचा feel घेऊ देणार नाही तुम्हाला!!!" प्रसादने केलेला हा रिप्लाय सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. अनेकजण जावई असावा तर असा अशा कमेंट करत प्रसादचं कौतुक करत आहेत.

प्रसादने दिलेल्या या रिप्लायवर अमृताने लव्ह रिअॅक्शन दिलंय. याशिवाय ती म्हणाली, "आलेच उरलेले २ प्रयोग ऑनलाइन करते !"

या तारखेला प्रसाद - अमृता करणार लग्न

काही दिवसांपुर्वी प्रसाद - अमृताने साखरपुड्याते फोटो शेयर करत चाहत्यांना गोड बातमी दिली. हे फोटो शेअर करत त्यांनी लिहिलयं की, 'आमचा साखरपुडा झाला आहे, आम्ही अधिकृतपणे कायमस्वरूपी टीम मेंबर म्हणून एकमेकांना नॉमिनेट करत आहोत आणि आमच्या मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही टास्कला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. असं हटके कॅप्शन त्यांने या फोटोला दिलं आहे.

या पोस्टसोबत त्यांनी त्याच्या लग्नाची तारीखही प्रेक्षकांसोबत शेयर केली होती. हे दोघं येत्या 18 नोव्हेंबरला लग्नबंधनात अडकणार आहे.