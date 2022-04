Video| पुणेकरांबरोबर अभिनेत्री अमृता खानविलकरचा डान्स,'चंद्रा'वर धरला ठेका

By

प्रसाद ओक दिग्दर्शित चित्रपट 'चंद्रमुखी' या मराठी चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या चित्रपटातील गाणीही गाजत आहेत. यात अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिचीही भूमिका आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी चक्क अमृताने (Amruta Khanvilkar) पुणे मेट्रोत 'चंद्रा' या गाण्यावर पुणेकरांबरोबर ठेका धरला. त्याचा व्हिडिओ अमृताने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. तिला पुणेकरांनीही साथ दिल्याचे व्हिडिओत दिसते. यावेळी अभिनेता आदिनाथ कोठारे (Adinath Kothare) हा ही उपस्थित होता. (Amruta Khanvilkar Dance With Punekars In Metro On Chandra Song)

हेही वाचा: जाॅनरपेक्षा कथेला महत्त्व - आदिनाथ कोठारे

या प्रसंगी अमृता व आदिनाथ यांनी पुणेकरांना २९ एप्रिलला चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले. चंद्रमुखी (Chandramukhi) हा चित्रपट विश्वास पाटील यांच्या कांदबरीवर आधारित आहे. यातील गाण्यांना अजय-अतुल यांनी संगीत दिले आहेत. चित्रपटात अमृता खानविलकर आणि आदिनाथ कोठारे यांची प्रमुख भूमिका आहे.

मेट्रोत पुणेकरांनी टाळ्या वाजवून अमृताच्या 'चंद्रा' गाण्याला दाद दिली. सध्या चंद्रमुखी चित्रपटाचे जोरदार प्रमोशन सुरु आहे.