Anant Ambani- Radhika Merchant Engagement Video: अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांच्या गोल-धना म्हणजेच साखरपुड्याच्या सोहळ्यातले कितीतरी फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.

बॉलीवूडमधनं शाहरुख खान,सलमान खानपासून ते दीपिका पदूकोण,ऐश्वर्या राय-बच्चन पर्यंत सगळेचजणं या सोहळ्याचा भाग राहिले . तर अंबानी कुटुंबानं देखील बॉलीवूडच्या गाण्यांवर धमाल डान्स केला.

एका व्हिडीओ क्लीपमध्ये संपूर्ण अंबानी कुटुंब 'वाह-वाह रामजी' गाण्यावर थिरकताना दिसले. तर यासगळ्यासोबत आणखी एक इंट्रेस्टिंग क्लीप समोर आली आहे,ज्यात अनंत-राधिकासाठी त्यांचा घरातील कुत्रा अंगठी घेऊन येताना दिसला. (Anant Ambani- Radhika Merchant Engagement Video dog was the ring bearer in ceremony)

मुकेश अंबानीचा छोटा मुलगा अनंत अंबानीचा साखरपुडा त्याची गर्लफ्रेंड राधिका मर्चंटशी झाला आहे. हा सोहळा अंबानीच्या घरीच मोठ्या थाटात पार पडला. सोहळ्यातला एक व्हिडीओ सर्वांचं लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे.

यामध्ये मुकेश अंबानींची मुलगी ईशा अंबानी राधिकाकडे इशारा करत अंगठी हरवलीय की काय अशा अंदाजात बोलताना दिसते. पण त्यावेळी तिला खात्री देताना दिसते की त्यांच्याकडे आणखी एक रिंग तशीच आहे,जे सरप्राइज आहे.

एवढ्यात अंबानीच्या घरातील कुत्रा येतो,ज्याच्या पाठीवर बांधलेली रिंग दिसते,कुत्र्याला पाहून अनंत खूश होतो आणि त्याच्या पाठीवर बांधलेली रिंग काढून घेतो. यानंतर संपूर्ण कुटुंब 'देवा-देवा गाण्यावर' एकच ताल धरताना व्हिडीओत दिसत आहेत.

एका व्हिडीओत अनंत आणि राधिका एकमेकांचा हाथ पकडून उभे दिसतात. यानंतर मुकेश-नीता अंबानी आपला मोठा मुलगा आणि सून तसंच मुलगी-जावयासोबत स्टेजवर येतात. आणि यानंतर सगळेच अनंत आणि राधिकाला शुभेच्छा देतात.

अंबानी कुटुंबाकडून जारी करण्यात आलेल्या स्टेटमेंटनुसार अनंत आणि राधिकाच्या साखरपु्ड्यात 'गोल धना' आणि 'चुनरी विधी' सारख्या गुजराती विधी पार पडल्या. संध्याकाळी ईशा आणि इतर अंबानी कुटुंबातील सदस्य राधिकाच्या घरी गेले आणि त्यांना निमंत्रण दिले. यानंतर सगळेच कुटुंबातील सदस्य देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी कृष्णाजी मंदीरात गेले. सोहळ्याची सुरुवात गणेशाच्या पूजेनं झाली.