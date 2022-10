Ananya Panday: अनन्या पांडे-आदित्य रॉय कपूरचं मॅचिंग! नेटकरी म्हणाले, ही किती लोकांना?

ananya panday : अनन्या पांडे आणि आदित्य रॉय कपूर यांची नावे बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहेत. पण या चर्चेचं कारण काही वेगळं आहे. ही चर्चा त्यांच्या चित्रपटांबद्दल नाही तर त्यांच्या नवीन नात्याबद्दल होते आहे. हे दोघेही एकमेकांना डेट करत असल्याचे बोलले जात आहे. याची प्रचिती नुकतीच एका दिवाळी पार्टीत आली.

(Ananya Panday and Aditya Roy Kapur Looked Visibly Cosy At Kriti Sanon’s Diwali Party fans said they are Dating)

याचं ताजं उदाहरण म्हणजे रमेश तौरानीच्या दिवाळी पार्टीचे काही फोटो समोर आले होते ज्यात दोघे एकमेकांसोबत लव्ह बर्ड सारखे दिसत होते. इतकेच नाही तर गुरुवारी मनीष मल्होत्राच्या दिवाळी पार्टीमध्ये पण एकत्र होते. ज्यामध्ये अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. विशेष म्हणजे यादरम्यान आदित्य आणि अनन्या जवळपास एकाच वेळी आले आणि त्यानंतर दोघांनी एकत्र फोटो क्लिक केले. प्रेमाचा रंग लाल असतो असे म्हणतात पण यावेळी दोघांनीही काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले होते. दोघेही मॅचिंग लुकमध्ये एकमेकांना परफेक्ट शोभेल असे दिसत होते.

आता दोघांचे एकत्र फोटो आणि व्हिडीओ पाहता, दोघांनी एक प्रकारे त्यांच्या नात्याबाबत पुष्टी दिली आहे की काय? असा अंदाज वर्तवला जात आहे. गेली काही दिवस ते दोघेही नात्यात असल्याची चर्चा होती. आता अशा पद्धतीने एकत्र येणं ही त्याच प्रेमाची कबुली म्हणायची का? असे नेटकऱ्यांना वाटते.,

एवढेच नव्हे तर करण जोहरच्या कॉफी विथ करण ७ च्या या शोमधून त्यांच्या नात्याची चर्चा झाली होती. करणने सांगितले की, एका पार्टीदरम्यान त्याने आदित्य आणि अनन्याला खूप वेगळ्या पद्धतीने एकत्र वेळ घालवताना पाहिले आहे. यावर अनन्याने फारशी प्रतिक्रिया दिली नाही. पण तिने आदित्यला हॉट म्हटले होते.

सध्या मनीष मल्होत्राच्या दिवाळी पार्टीचा एक व्हिडओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये अनन्या (ananya panday) आणि आदित्य एकत्र आहेत. या व्हिडिओला काही नेटकऱ्यांनी पसंती दर्शवली आहे. ते काहींनी मात्र टीका केली आहे. 'ही अजून किती लोकांना डेट करणार..' असे एकाने अनन्या बाबत म्हंटले आहे. तर दूसरा म्हणतो, 'ही प्रत्येक दिवाळीच्या सुट्टीत एक बॉयफ्रेंड बदलते' तर एक युजर म्हणतो, 'तिचा छंद आहे तो, प्रत्येक पार्टीत नव्या माणसासोबत जायचं'.. त्यामुळे हा व्हिडिओ सध्या बराच व्हायरल झाला आहे.