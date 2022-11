Ananya Panday: अगं बाई दात तरी घासत जा की.. अनन्या पांडे पुन्हा ट्रोल..

By

ananya panday: चंकी पांडेची मुलगी अनन्या हिने बॉलीवूडमध्ये आपल्या करिअरला सुरुवात करून काही काळ लोटला, पण तिला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही अशी परिस्थिती आहे. तिच्या जाहिराती सध्या जोरदार आहेत पण चित्रपटाला मात्र मनासारखा प्रतिसाद मिळत नाही. अजुन‌ही अनन्या म्हणावी तशी लाईम लाइट मध्ये आलेली नाही. पण काही बाबतीत ट्रॉलर्स काही तिची पाठ सोडत नाहीत. नुकतीच एका फोटोमुळे अनन्या पांडे ट्रोल झाली आहे.

(Ananya Panday TROLLED For Sharing An Unfiltered Selfie; Netizens Recommend Her Toothpaste Brand)

अलीकडेच ती अनन्या विजय देवरकोंडासोबत 'लायगर' चित्रपटात दिसली होती. पण, तिचा इतर चित्रपटांप्रमाणे हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला. सध्या अनन्याला तिच्या एका सेल्फीमुळे सोशल मीडियावर चांगलेच ट्रोल केले जात आहे.

अनन्याने तिच्या इंस्टाग्रामवर तिचा एक अनफिल्टर सेल्फी शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये ती मोठी स्माईल करून चाहत्यांना सकारात्मक वाइब्स देताना दिसली. या फोटोमध्ये ती 'नो-मेकअप' लुक मध्ये दिसत होती.

फोटो शेअर केल्यानंतर तिला ट्रोल करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यापैकी एकाने लिहिले आहे की, "हे तर मेंदूशिवाय सौंदर्य," तर दुसऱ्याने लिहिले आहे, "अनन्या आधी दात तर घास बाई " दुसर्‍याने लिहिले, "तु चित्रपटांपेक्षा जाहीराती मध्ये काम कर", " या कलाकारांना काही काम नाही उठले की केला फोटो पोस्ट ", "अनन्या हाच तुझा स्ट्रगल वाटतं" अशा कमेंट तिच्या फोटोवर आल्या आहेत.

इतकेच नव्हेतर तीची तुलना कार्तिक आर्यन बरोबर केली "ही तर कार्तिक आर्यनसारखी दिसत आहे असेही म्हंटले आहे. पण तिच्या अस्सल चाहत्यांनी मात्र तिच्या फोटोचे कौतुकही केले आहे.