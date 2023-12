Angelina Jolie: हॉलिवूड सोडण्याच्या तयारीत अँजेलिना जोली! म्हणाली,..

Angelina Jolie opens up on her divorce from Brad Pitt: हॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींमध्ये अँजेलिना जोलीचे नाव आवर्जून घेतले जाते. तिच्या चाहत्यांची संख्या काही कमी नाही. तिने स्वत:च्या जोरावर हॉलिवूडमध्ये वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

सध्या अँजेलिना जोली तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असते. काही काळापूर्वी तिने ब्रॅड पिटपासून घटस्फोट घेतला . तर आता अँजेलिना ही हॉलिवूड सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.