माझ्या वडिलांचा खोटा रिपोर्ट तयार केला, हे सगळे कशासाठी ?

मुंबई - अमुक सेलिब्रेटीला कोरोनाची लागण झाली त्यांना क्वोरांईनटाईन करण्यात आले आहे.अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित होत असतात. आता यापैकी कित्येक बातम्या या ऐकीव माहितीवर आधारित असल्याने त्यामुळे संबंधित रुग्णाच्या नातेवाईकांना मोठया त्रासाला सामोरं जावं लागत असल्याचे दिसून आले आहे. असाच एक प्रकार अभिनेत्री सोनम कपूरच्या बाबतीत घडला आहे. यावरुन तिनं अशाप्रकारच्या खोट्या बातम्या देणा-यांवर टीका केली आहे.

बॉलिवूडमधील प्रख्यात अभिनेता अनिल कपूर यांना कोरोनाची लागण झाली अशा प्रकारच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे कपूर कुटूंबीय कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे अनिल कपूर यांच्या नावानं खोटा रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता. तो देखील व्हायरल झाल्यानं अनिल यांची डोकेदुखी वाढली होती. त्यावरुन रागाला गेलेल्या सोनमने अशा प्रकारचे खोटे वृत्त पसरविणा-यांवर सडकून टीका केली आहे.

In the interest of putting any rumours to rest, I have tested negative for COVID-19. Thank you all for your concern and good wishes

याबाबत अधिक माहिती देताना ती म्हणाली, आपल्याकडे कुठलेही ठोस पुरावे नसताना अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्या देणे धोकादायक आहे. मी लंडनमध्ये आहे आणि मी माझ्या वडिलांशी बोलण्यापूर्वीच काही मीडियातून चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. कृपया पत्रकारीता जबाबदारीने केली जावे असे आवाहन तिनं केलं आहे.

बॉलिवूड अभिनेता अनिल कपूरची कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्याच्या खोट्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यानंतर अनिल कपूरने स्वत: ट्विट करुन त्याविषयी माहिती दिली आहे. कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला असून सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या बातम्या फोल असल्याचे अनिल कपूरने ट्विटमध्ये सांगितले आहे.

False reporting is dangerous. I’m sitting in london and I see incorrect information peddled by some parts of the media before I can even speak to my father. Please be responsible in your reportage. https://t.co/wJOdbeXxKu

